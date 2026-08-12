Guía sobre gafas homologadas para ver el eclipse 'in extremis': dónde conseguirlas a última hora y cómo usarlas

La recomendación básica para ver el eclipse es clara: utilizar gafas homologadas. Pero los más rezagados han esperado hasta el final para conseguirlas. ¿Se pueden obtener gratis? ¿Dónde se pueden comprar? ¿Cómo se usan?

La recomendación para ver el eclipse solar del 12 de agosto en España es más que clara: sólo se puede mirar directamente al cielo si se llevan puestas las gafas homologadas. Los más previsores las tienen ya preparadas desde hace tiempo, pero muchos rezagados han esperado hasta el final para conseguirlas, y aquí se complica la historia. De hecho, la reventa de gafas para el eclipse se ha disparado: en plataformas de segunda mano multiplican por dos, tres, cuatro y hasta cinco su precio original, y dado que no es muy elevado puede parecer que no son tan caras, pero pagar 10 euros por algo que cuesta cerca de dos... a veces duele.

Pero lo cierto es que más 'duele' perder la vista. Aunque no literalmente, porque los daños en la retina no provocan dolor. Pero sí ceguera, como le ocurrió a la exdiputada de Ciudadanos Mercedes López, que se quedó casi ciega por haber mirado fijamente al sol durante un eclipse cuando tenía 8 años. Así que sí, si vas a mirar al cielo esta tarde, cueste lo que cueste, hazlo con gafas.

¿Se pueden conseguir gafas para el eclipse gratis?

Desde multitud de instituciones se han venido repartiendo gafas homologadas de manera gratuita. En Madrid capital, desde el 17 de julio se han puesto a disposición de los ciudadanos miles de gafas en distintos espacios municipales, que se pueden adquirir hasta el 12 de agosto siempre y cuando aún estén disponibles y no se hayan agotado. También en los puntos de información de los 34 Pueblos con Vida madrileños. Pero fuera de la capital, son muchas las instituciones donde se han repartido (y se reparten, si todavía quedan) gafas: puntos de información de Emergencias, instituciones municipales, Ayuntamientos, organismos científicos, museos, bibliotecas...

La ONCE también ha estado repartiendo miles de gafas por todo el país, desde sus puntos de venta. Y en muchos de los puntos de observación oficiales del eclipse se repartirán, hoy mismo, gafas para los asistentes de manera gratuita.

¿Dónde comprar gafas a última hora?

Si no las encuentras gratis, siempre podrás adquirirlas en algún punto de venta. Recuerda que tienen que tener el certificado ISO 12312-2:2015 , el único válido que garantiza ver con seguridad el eclipse. Su precio suele oscilar entre los 2 y los 5 euros, pero lo cierto es que según se ha ido acercando la fecha se han ido agotando en muchos sitios.

Ópticas

Farmacias

Algunos supermercados

Tiendas como Decathlon

En muchos bazares o tiendas de ultramarinos

¿Cómo saber si mis gafas para el eclipse son apropiadas?

Revisa que las gafas para ver el eclipse tengan el código ISO correcto. Se trata de un estándar internacional, creado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), que indica de manera unívoca conceptos, territorios o monedas a nivel global: con un código ISO puede entenderse lo mismo en cualquier lugar del planeta.

Para que unas gafas homologadas de eclipse sean perfectas han de tener indicada claramente la numeración que indica que se cumple esta norma, en concreto tiene que tener la siguiente inscripción: EN ISO 12312-2:2015. Este código debe aparecer en las gafas, en el embalaje o en las instrucciones. Algo muy, muy importante es que si aparece otro código, como el ISO 12312-1, estas gafas no son aptas para mirar directamente al Sol.

Si las gafas se compran dentro de la Unión Europea, además deben llevar el marcado CE auténtico, y en el etiquetado ha de mostrarse el nombre del fabricante, las advertencias sobre su uso seguro, instrucciones claras para conservar y guardar correctamente las gafas y, si la tiene, una fecha de caducidad.

El marcado CE de la UE que tienen que tener las gafas homologadas para ver el eclipse

¿Qué gafas no se pueden usar para el eclipse?

En ningún caso se pueden utilizar gafas de sol normales para observar el sol. Incluso aunque tengan norma ISO, si no tienen el código ISO 12312-2:2015 no se pueden usar —las gafas de sol tienen el código ISO 12312-1:2015—. Tampoco se pueden usar gafas homologadas rotas o dañadas, porque una pequeña grieta puede provocar lesiones en la vista. Y tampoco se deberían utilizar, aunque están homologadas, las gafas de los seis modelos retirados por Consumo, ya que su excesiva oscuridad hace que el que las use tenga la tentación de quitárselas y mirar al sol para ubicarlo sin llevarlas puestas. Estas gafas retiradas son las siguientes:

Gafas Lionstar - Modelo LSP1 → El producto ha sido incluido el 5 de agosto por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos que coordina el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas.

- → El producto ha sido incluido el 5 de agosto por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos que coordina el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas. Gafas ECP Eye Care Proffesional → Incluidas por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León en la red de alerta el 3 de agosto, con orden de retirada del mercado y prohibición de la comercialización. El riesgo se describe con las mismas características que el anterior.

→ Incluidas por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León en la red de alerta el 3 de agosto, con orden de retirada del mercado y prohibición de la comercialización. El riesgo se describe con las mismas características que el anterior. Gafas Pelispan — La orden de retirada del mercado se incluyó en la red de alerta el 29 de julio de 2026 por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta.

— La orden de retirada del mercado se incluyó en la red de alerta el 29 de julio de 2026 por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta. Gafas Homanaje, modelo QW-50Z1 → Con las mismas irregularidades que implican riesgo de lesiones oculares. En este caso, fueron incluidas en la red de la Xunta de Galicia de alerta el 29 de julio.

→ Con las mismas irregularidades que implican riesgo de lesiones oculares. En este caso, fueron incluidas en la red de la Xunta de Galicia de alerta el 29 de julio. Gafas Orro → Con orden de retirada del mercado y prohibición de comercialización son del modelo O37-R, lote 2603-01 (fecha de fabricación 2026-03). Fueron incluidas en la red de alerta por la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja el 30 de julio.

→ Con orden de retirada del mercado y prohibición de comercialización son del modelo O37-R, lote 2603-01 (fecha de fabricación 2026-03). Fueron incluidas en la red de alerta por la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja el 30 de julio. Gafas Opticalia → Se incluyeron en la red de alerta que coordina el Ministerio de Consumo el pasado 31 de julio por la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón.

Cómo usar las gafas del eclipse

Las gafas del eclipse se tienen que colocar antes de mirar al cielo, preferiblemente mirando hacia abajo para evitar problemas. Una vez colocadas, ya se puede levantar la vista, pero antes de quitártelas recuerda bajar otra vez la vista y dejar de dirigirla al sol, por la misma razón. En el caso de que ya uses gafas para ver, es importante comprobar que el filtro que se utilice "cubra bien el marco del cristal", según explica a laSexta un oftalmólogo. "Puede pasar que se mueve o se caiga y justo ahí te pueda hacer daño".

Un oftalmólogo resuelve las dudas sobre el eclipse: ¿me puedo poner las gafas por encima de las mías? ¿se puede mirar a través de la cámara?

¿Cuándo podemos quitarnos las gafas durante el eclipse?

Sólo existe un breve instante en el que podemos quitarnos las gafas especiales durante el eclipse. Y es que aunque uno de los principales riesgos a los que se enfrenta Protección Civil está relacionado directamente con la observación del eclipse —"Es muy peligroso visualizar el eclipse sin gafas homologadas", ya que hacerlo "puede generar gravísimos problemas en nuestra vista", aseguraba Virginia Barcones, directora de Protección Civil—, hay un momento específico del eclipse que sí se puede ver a ojo desnudo.

Se trata de la totalidad absoluta, cuando se podrá observar la corona solar, una de las joyas de este eclipse. "La corona sí que la podemos ver con el ojo desnudo, con mucho cuidado y sólo si estamos en la franja de totalidad", ha explicado en laSexta el responsable de Ciencia en Newtral, Mario Viciosa. El meteorólogo de laSexta Francisco Cacho recuerda que en este momento, "la Luna tapa por completo la superficie del sol y sólo se ve por detrás su brillo". Pero lo cierto es que esto dura muy poco: entre 20 segundos y algo menos de dos minutos. Muchos expertos, de hecho, recomiendan no arriesgarse a quitarse las gafas si el tiempo de totalidad dura menos de 30 segundos.

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