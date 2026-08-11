Hito en el Mediterráneo: graban el intento de copulación de dos tiburones azules en peligro de extinción

¿Qué han dicho? "Es la primera vez en el Mediterráneo que se registra algo así y la tercera vez en todo el mundo". "El macho tintorera agarra a la hembra por el lomo para intentar introducir uno de sus caspers, digamos su pene, por el canal vaginal de la hembra", explica David Jura, divulgador científico y fotógrafo.

Por primera vez en el Mediterráneo, se ha grabado el intento de reproducción de la tintorera, un tiburón en peligro crítico de extinción en esta región. Las imágenes, capturadas frente a la costa de Badalona, muestran al macho acercándose a la hembra, mordiéndole el dorso para inmovilizarla y tratar de introducir uno de sus caspers en el canal vaginal de la hembra. Este comportamiento, registrado por primera vez en el Mediterráneo y por tercera vez en el mundo, podría indicar que la costa catalana es importante para la reproducción de esta especie. Este hallazgo es un avance significativo en la investigación sobre la tintorera.

Se ha conseguido una imagen inédita y de gran belleza. Porque, por primera vez en el Mediterráneo, se ha podido grabar el intento de reproducción de la tintorera. Se trata de un tiburón que se encuentra en un estado crítico de peligro de extinción en este mar y, de ahí, la importancia de estas imágenes de las que pueden disfrutar en el vídeo que acompaña esta noticia.

El macho se acerca a toda velocidad a la hembra y le muerde el dorso para intentar inmovilizarla. Hasta se llega a escuchar una especie de 'crack'. Es la piel de la hembra de tintorera, el doble de gruesa que la del macho, resquebrajándose por los dientes afilados del otro tiburón.

"El macho agarra a la hembra por el lomo para intentar introducir uno de sus caspers, digamos su pene, por el canal vaginal de la hembra", explica David Jura, divulgador científico y fotógrafo.

Son imágenes grabadas en aguas mediterráneas, frente a la costa de Badalona. En ellas se ve a dos tiburones azules o tintoreras, una especie que podría desaparecer de las aguas del Mediterráneo.

b; solo hay que saber buscarlos", asegura el experto. De ahí el mérito de estas imágenes. Mara y David, junto a un equipo en una expedición, fueron los primeros en capturar el intento de reproducción de esta especie. "Es la primera vez en el Mediterráneo que se registra algo así y la tercera vez en todo el mundo".

Este tiburón macho, de más de dos metros de longitud, acababa de espantar a otro que tenía su mismo objetivo: llevar a cabo la cópula.

Ahora, gracias a esta grabación, se cree que "nos puede estar indicando, hipotéticamente, que la costa catalana podría ser importante en este caso para su reproducción". De ser así, supondría un paso importante en la investigación sobre esta especie.

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