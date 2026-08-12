Marruecos acusa a la policía española de infligir "malos tratos y agresiones" a los migrantes que entraron en Ceuta

Grupos de inmigrantes empiezan a volver a su país por la frontera del Tarajal en Ceuta

Los detalles El informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos asegura que varios "grupos extremistas" propinaron "insultos y golpes" y "atacaron, persiguieron y estigmatizaron" a los migrantes.

El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos acusa a las fuerzas policiales españolas de agredir a migrantes que entraron en Ceuta el 30 y 31 de julio, durante una crisis migratoria. El informe preliminar, presentado el 8 de agosto, critica la atención insuficiente a 72.000 personas que llegaron irregularmente. Denuncia insultos, golpes y agresiones de grupos extremistas y fuerzas de seguridad españolas, especialmente fuera del alcance de cámaras. También critica la falta de asistencia local y el cierre de comercios. Además, el informe destaca el papel de las redes sociales, señalando contenidos engañosos en Facebook que incitaron la migración. El CNDH ya había elaborado un informe polémico en 2022 sobre un salto masivo a la valla de Melilla.

El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos acusa a los cuerpos policiales españoles de agredir a los migrantes que entraron en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, en plena crisis migratoria. El informe, cuya versión preliminar fue presentada el pasado 8 de agosto, acusa también a las autoridades españolas de dispensar una atención insuficiente a las 72.000 personas que llegaron a la ciudad autónoma de forma irregular, según informa 'El País'.

Entre otros aspectos, denuncia este informe que varios "grupos extremistas" propinaron "insultos y golpes" y "atacaron, persiguieron y estigmatizaron" a los migrantes. Además, recoge supuestos testimonios de personas que han regresado a Marruecos que "contenían múltiples alegaciones coincidentes de malos tratos y agresiones a manos de miembros de las fuerzas de seguridad españolas, especialmente en lugares fuera del alcance de las cámaras, según sus declaraciones".

También habla el documento de agresiones físicas y lesiones: "Se han constatado casos de vulneración de la integridad física de los transeúntes por parte de las autoridades españolas y marroquíes, así como casos de vulneración de la integridad física de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes".

El CNDH acusa a las "autoridades locales" de "no proporcionar la asistencia necesaria y de ordenar el cierre de restaurantes, cafés y establecimientos comerciales", aunque esta decisión fue adoptada por los propios comercios tras la recomendación de la Confederación de Empresarios de Ceuta.

Actividad en redes

Este informe habla también del papel que jugaron las redes sociales en las semanas previas a la entrada masiva del 30 y 31 de julio. Asegura que el 8 de julio se detectaron "los primeros contenidos engañosos en una página de Facebook que publicaba material sobre migración, sobre España y los marroquíes residentes en España". La página superaba los 90.000 seguidores y afirmaba que "los migrantes interceptados en el mar cuando cruzan a Ceuta o Melilla a nado no pueden ser devueltos", haciendo referencia a la sentencia del Tribunal Supremo que prohibía las devoluciones en caliente en caso de entrada por vía marítima. Una frase que atribuía a una "delegación gubernamental española".

El organismo ha examinado publicaciones de "23 grupos de Facebook, que reunían en conjunto a más de 1.086.000 miembros y publicaban una media de más de 1.400 entradas diarias". Asegura además que estos grupos "fueron eliminados el jueves 30 de julio de 2026", el primer día de la crisis migratoria.

El CNDH es el mismo organismo que elaboró un polémico informe en 2022 tras el salto masivo de migrantes subsaharianos a la valla de Melilla en 2022, atribuyendo a las autoridades melillenses la responsabilidad de 23 muertes por haber cerrado la frontera y no haber permitido que esas personas entrasen en la ciudad autónoma de forma fluida.

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