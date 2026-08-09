Las gafas para ver el eclipse se disparan en la reventa: llegan a los 10 euros ante la falta de stock

El contexto Algunos creen que en este tipo de situaciones "nos aprovechamos de las circunstancias y hay gente que paga y pringa": "Es un negocio, pero poco moral".

La cuenta atrás para el eclipse total de Sol del 12 de agosto ha generado una alta demanda de gafas homologadas, convirtiendo su adquisición en una carrera contrarreloj. La expectación por el evento astronómico ha agotado el stock en muchos lugares, y la reventa ha surgido como una alternativa, con precios que alcanzan los 10 euros por unidad. Mientras algunos espectadores aún buscan gafas, otros las compraron con antelación. La escasez ha provocado que muchos teman quedarse sin ellas, lo que ha generado críticas hacia la reventa, considerada por algunos como un negocio poco ético.

Comienza la cuenta atrás para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto y conseguir unas gafas homologadas para observarlo se ha convertido para muchos en una auténtica carrera contra el reloj. La expectación por el fenómeno astronómico ha disparado la demanda y, con las existencias cada vez más limitadas, también han aparecido oportunidades para quienes intentan hacer negocio con la reventa.

Encontrar unas gafas a estas alturas puede ser casi misión imposible. En algunos puntos apenas queda stock y quienes todavía no las han comprado apuran los últimos días para hacerse con ellas: "Estamos deseando a ver si tenemos suerte y podemos verlo entero", cuenta uno de los futuros espectadores. Otro explica que quiere aprovechar la ocasión porque "es un evento tan extraordinario".

A quienes todavía no tienen gafas les quedan pocos días para encontrarlas: "No tenemos las gafas, estamos en ello", reconocen algunos. Otros aseguran haberlas adquirido hace unos diez días, mientras que algunos se adelantaron todavía más y las compraron "al principio".

La diferencia entre unos y otros empieza a notarse ahora, cuando el stock escasea: "Yo seguro que me quedo sin, alguien me las tendrá que dejar", reconoce una de las personas consultadas.

La escasez y la elevada demanda han abierto también la puerta a la reventa, de hecho ya pueden encontrarse gafas para observar el eclipse en distintas páginas web, con precios que llegan hasta los 10 euros por unidad. Una práctica que no todos ven con buenos ojos: "Es un negocio, pero poco moral".

Otro lo resume de forma todavía más directa: "Nos aprovechamos de las circunstancias y hay gente que paga y pringa".

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