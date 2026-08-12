A qué hora empieza el eclipse en Barcelona, claves para entenderlo y desde dónde verlo

Eclipse parcial del sol visto desde la Basílica de la Sagrada Familia, a 29 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España)

La franja de totalidad del eclipse de 2026 no pasa sobre Barcelona, por lo que no se podrá ver de manera total. Eso sí, en su fase parcial será visible al 99.81%.

La diferencia entre ver un eclipse total y verlo de manera parcial es abrumadora. Durante un eclipse solar total, la Luna cubre completamente el Sol, por lo que el cielo se oscurece casi como si fuera de noche, con todo lo que ello conlleva: los pájaros dejan de cantar, baja la temperatura e incluso algunas aves nocturnas hacen su aparición. Cuando es visible sólo de manera parcial, la luz que se ve del astro rey es suficiente como para que no se haga de noche, aunque en función del porcentaje de sol que se tape se disfrutará más o menos, de una manera u otra.

El eclipse de 2026 es un acontecimiento astronómico histórico, teniendo en cuenta que es el primer eclipse solar total que se ve en España desde hace más de un siglo. Pero, además, forma parte del conocido como 'trío de eclipses ibérico': tres eclipses seguidos, dos solares totales y uno anular, en apenas tres años, un evento que no ha tenido lugar nunca y que no se volverá a repetir en los próximos 3.000 años. Pero no es total en toda España: la franja de totalidad pasa por la zona norte del país, desde Galicia hasta Baleares, atravesando algunas de las capitales de provincia. Pero no pasa ni por Madrid ni por Barcelona.

En Barcelona, el eclipse será parcial en todo momento, desde las 19:35h que empieza hasta las 20:29h que termina, unos 25 minutos antes del anochecer. La Luna cubrirá el 99.81% del sol, y es que aunque sea un porcentaje muy alto, no es lo suficiente como para observar lo que implica la totalidad. Pero será impresionante, igualmente. Por eso el Ayuntamiento de la Ciudad Condal también tiene un dispositivo especial por toda la ciudad para garantizar la seguridad, con medidas de vigilancia preventiva, regulación de la movilidad y coordinación de los servicios de emergencia.

Las zonas de Barcelona que se espera que estén más concurridas durante el eclipse serán el parque de Collserola, donde se evitará el estacionamiento de vehículos en zonas indebidas, la ocupación de espacios no autorizados y conductas que puedan comportar riesgos para las personas o para el entorno natural. Y es que, en pleno mes de agosto, el riesgo de incendios es extremo, por lo que hay que prestar especial atención y actuar con civismo: cuidado a la hora de fumar, no dejar basura, no pasar con los coches por zonas de hierba seca...

Otro punto que recogerá aglomeraciones y, por tanto, contará con vigilancia, será el Castillo de Montjuïc, que vendió las 200 entradas disponibles para observar el eclipse hace semanas y que abre, de manera excepcional, entre las 19:00h y las 21:00h, ofreciendo gafas homologadas a los visitantes. Diferentes hoteles de Barcelona también han preparado experiencias especiales para observar el eclipse desde sus terrazas y azoteas.

Para ver la totalidad del eclipse, hace falta salirse de Barcelona. El Govern ha elaborado una lista de puntos oficiales de observación en Cataluña donde sí se podrá observar el eclipse total:

📍Alcanar (Plaça de la Luna, Moleta del Remei y La Fanecada)

📍Altafulla (Mirador dels Munts, Ermita de Sant Antoni y la calle de la Bassa)

📍Amposta (Polígon de l'Oriola)

📍Camarles (Pla de Camarles)

📍Cambrils (Cooperativa agrícola)

📍Constantí (aparcamiento de la calle Joan Miró)

📍Gandesa (Polígon Industrial la Plana)

📍L'Aldea (zona de observación de Carvallo)

📍L'Ametlla de Mar (campo de fútbol municipal)

📍Les Borges Blanques (LV-371, detrás del campo de fútbol)

📍 Lleida (Turó de la Seu Vella y Els Mangraners)

(Turó de la Seu Vella y Els Mangraners) 📍Montbrió del Camp (parcela del camino de Palomeres)

📍Morá la Nova (explanada detrás del CAP)

📍Reus (Parc de la Festa)

📍Santa Bàrbara (parcela rústica de la carretera de la Galera)

📍 Tarragona (Bonavista, Anella Mediterrània, Parc del Francolí, aparcamiento Campus Sescelades, Port Marina Tarraco y el campo de fútbol de Sant Pere y Sant Pau)

(Bonavista, Anella Mediterrània, Parc del Francolí, aparcamiento Campus Sescelades, Port Marina Tarraco y el campo de fútbol de Sant Pere y Sant Pau) 📍Torredembarra (polígono de Roques Planes)

📍Valls (Blanquers, en el polígono industrial)