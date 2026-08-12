Trump justifica su cambio secreto de avión ante una amenaza de Irán: "Recibo muchas amenazas"

Los detalles Las declaraciones de Trump llegan después de que 'The Washington Post' revelara la operación secreta del 8 de julio, cuando el presidente cambió de avión en Turquía y fue trasladado oculto en un contenedor de catering ante una amenaza iraní.

Donald Trump confesó que tras la cumbre de la OTAN en Turquía cambió de avión en secreto debido a una amenaza de asesinato de Irán. Aunque afirmó que el avión en el que finalmente viajó podría ser más vulnerable que el Air Force One, siguió las instrucciones del Servicio Secreto. La operación, revelada por 'The Washington Post', incluyó el uso de varios aviones y el traslado de Trump en un contenedor de catering a otro avión. La maniobra buscaba ocultar su ubicación debido a una amenaza real detectada por inteligencia estadounidense, en un contexto de tensión con Irán. La seguridad del nuevo Air Force One, aún sin todas las contramedidas defensivas, también fue cuestionada.

Donald Trump ha reconocido que cambió en secreto de avión tras la cumbre de la OTAN en Turquía debido a una amenaza de asesinato procedente de Irán y ha asegurado que la aeronave en la que finalmente viajó podía ser incluso más vulnerable que el Air Force One. El presidente estadounidense ha explicado que se limitó a seguir las instrucciones del Servicio Secreto y ha restado importancia a los detalles de la amenaza: "Recibo muchas amenazas", afirmó.

"Creo que, en realidad, el avión en el que volé corría un riesgo mayor", afirmó Trump ante los periodistas. Según el presidente, el avión utilizado como señuelo podía haber sido precisamente el objetivo de un eventual ataque. "Solo depende del Servicio Secreto. Yo hago lo que ellos quieren que haga", explicó.

Trump también reconoció que no conocía todos los detalles de la amenaza que llevó a los servicios de seguridad estadounidenses a modificar sus planes. "Supongo que había una amenaza. Realmente no pregunté demasiado. Recibo muchas amenazas", señaló.

Las declaraciones de Trump salen a la luz después de que 'The Washington Post' revelara esta semana la operación secreta que tuvo lugar el pasado 8 de julio, tras la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara. La maniobra, diseñada por el Servicio Secreto, incluyó varios aviones, un Air Force One utilizado como señuelo y el traslado del presidente a otra aeronave oculto en un contenedor de catering.

El episodio comenzó cuando Trump se disponía a abandonar la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara (Turquía), donde había limado asperezas con sus aliados europeos. Los servicios de inteligencia estadounidenses habían detectado la noche anterior una amenaza real y creíble por parte de Irán contra el presidente y pusieron en marcha una compleja estrategia para ocultar su ubicación.

En el primero de los movimientos, Trump anunció que cambiaría de avión para abandonar Turquía. Utilizaría el viejo Air Force One, pintado con el tradicional celeste y blanco, en lugar del nuevo avión presidencial, un Boeing 747-8 regalado por Qatar, que había utilizado para viajar hasta Ankara.

La versión difundida por la Casa Blanca fue que el nuevo avión partiría antes hacia la base estadounidense de Mildenhall, en Reino Unido, para que los militares pudieran conocer el aparato. Trump llegó incluso a justificar el cambio diciendo que lo hacía "por los viejos tiempos".

Pero el Air Force One en el que Trump había embarcado con el resto de la delegación y los periodistas era, en realidad, un señuelo.

Una vez organizada la operación, Trump fue trasladado en secreto y oculto dentro de un contenedor de catering a otra aeronave militar, un C-32A, donde suele viajar parte del séquito de la Casa Blanca durante los desplazamientos internacionales.

Los dos aviones volaron posteriormente hasta un aeropuerto seguro del Reino Unido. Allí se produjo el último movimiento de la operación: Trump regresó de forma secreta al viejo Air Force One y descendió por sus escaleras simulando haber realizado todo el trayecto desde Ankara en ese avión. Después, embarcó en el nuevo Air Force One, el aparato regalado por Qatar.

La revelación de la operación ha generado dudas sobre el riesgo al que pudieron quedar expuestos los periodistas y funcionarios que viajaban en el avión utilizado como señuelo sin saber que el presidente ya no se encontraba a bordo.

El cambio de avión también volvió a poner el foco sobre la seguridad del nuevo Air Force One. 'The New York Times' había informado de que la aeronave, valorada en unos 400 millones de dólares, todavía carecía de algunas de las contramedidas defensivas que requieren los aviones presidenciales. La filtración provocó la reacción de Trump, que reconoció que el aparato necesitaba ser actualizado y modernizado.

La operación se produjo además en un contexto de elevada tensión con Irán y pone de manifiesto hasta qué punto la amenaza condicionó el dispositivo de seguridad del presidente. La propia reacción de Trump revela ahora la lógica de aquella maniobra: mientras públicamente se hacía creer que viajaba en un avión, el presidente era trasladado en secreto a otra aeronave para dificultar que sus posibles atacantes pudieran localizarlo.

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