La evolución del incendio de Las Peñas de Riglos es desfavorable y avanza sin control mientras en Niebla la tendencia es "positiva"

Los detalles Ninguno de los dos incendios está bajo control. En Huesca preocupan las altas temperaturas y los vientos del sur. En Huelva, los equipos de extinción se centran en frenar el avance del fuego.

Los incendios en España afectan gravemente a Huesca y Huelva. En Peñas de Riglos, Huesca, el fuego ha devastado 4.200 hectáreas y sigue sin control, con un perímetro de 60 kilómetros. Cerca de 500 efectivos y 24 medios aéreos trabajan en su extinción, enfrentando altas temperaturas y vientos del sur. Unas 440 personas han sido desalojadas de ocho municipios. En Niebla, Huelva, un cambio de viento ofrece una oportunidad para controlar el incendio que ha afectado 25.000 hectáreas. Sin embargo, unas 700 personas han sido evacuadas, y se teme que el fuego alcance Sevilla. La población de Berrocal no ha sufrido daños en su casco urbano.

Los incendios siguen arrasando distintos puntos de España y preocupan especialmente los de Huesca y Huelva. El primero, originado en Las Peñas de Riglos, tiene de momento una "evolución desfavorable" y avanza sin control. Al mismo tiempo, la noticia más positiva llega desde la localidad de Niebla (Huelva), donde el cambio de viento da una nueva ventana de oportunidad para frenar el avance de las llamas.

El más alarmante actualmente es el incendio de Peñas de Riglos (Huesca), que ya ha arrasado unas 4.200 hectáreas. Continúa activo y sin control, y su perímetro alcanza los 60 kilómetros, por lo que se prevé que siga en los próximos días.

Cerca de 500 efectivos y 24 medios aéreos trabajan en su extinción, a la espera de un refuerzo del operativo. Las previsiones meteorológicas no son muy halagüeñas, ya que se esperan altas temperaturas y vientos de sur, lo que dificultará las tareas de extinción.

El fuego, que comenzó el lunes, ha obligado a desalojar a 440 personas de ocho municipios: Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Alastuey, Bailo y Larués, de los que seis han sido reubicados en Ayerbe y 21 en Jaca.

Más optimismo en Huelva

En Niebla, los vecinos llevan casi una semana pendientes del avance del fuego. El incendio lleva cinco días activo y sigue descontrolado, aunque este martes un cambio en el patrón del viento está permitiendo actuar con más seguridad en las zonas de riesgo.

"Es un viento del este que nos podría minimizar y permitir actuar con aprovechamiento máximo", ha explicado el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, que ha destacado que la tendencia es "positiva".

El incendio ya ha dejado 25.000 hectáreas afectadas, mientras centenares de bomberos trabajan para sellar y evitar nuevas reactivaciones. El mayor temor es que pueda entrar en la provincia de Sevilla, por lo que el objetivo principal es intentar frenar su avance, que actualmente supone un 25% respecto al de hace tres días.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado en X que el descenso en su propagación es "un paso adelante esperanzador", aunque ha pedido "ser muy cautos aún".

Hay cerca de 700 personas desalojadas de distintos municipios onubenses y, por precaución, se ha tomado la misma medida en algunas localidades sevillanas. "Somos conscientes de lo doloroso que es ver abandonado por tus vecinos tu propio municipio", ha reconocido Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla.

Los vecinos esperan con incertidumbre cualquier noticia sobre la evolución del incendio y saber cuándo podrán regresar a sus casas. "Cuando llegues a tu casa no sabes cómo te las vas a encontrar", lamenta una mujer.

Al menos, como buena noticia, Sanz ha informado de que la población de Berrocal (Huelva) no se ha visto afectada en su casco urbano.

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