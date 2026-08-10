Arrestos en Bélgica y Alemania e instalaciones sospechosas en Reino Unido: el espionaje chino se extiende por Europa

Los detalles España no es el único país en advertir de las posibles injerencias chinas, más de una veintena de países europeos han documentado casos de espionaje de Pekín.

La alerta de Defensa sobre espionaje chino en Ferrol destaca la influencia de Pekín en Europa, enfocada en tecnología y defensa. En los últimos dos años, se han descubierto alrededor de treinta agentes espiando para China en el continente. En Reino Unido, varios individuos, desde un exfuncionario de inmigración hasta el marido de una diputada, han sido detenidos por espionaje. La Royal Navy investiga drones navales que enviaban datos a China. En Alemania y Bélgica también se han registrado casos de espionaje. Además, comisarías clandestinas chinas operan en Europa, supervisando a la diáspora china. Un total de 23 países europeos han documentado actividades de espionaje vinculadas a China.

La alerta de Defensa sobre un posible espionaje chino en Ferrol ha puesto de relieve los tentáculos de Pekín, no solo en España, también en toda Europa. Sus redes de espionaje se dirigen principalmente a tecnología y a defensa y llegan hasta puntos insospechados.

En los dos últimos años, una treintena de agentes que espiaban para China han sido descubiertos en el continente, donde el régimen de Xi Jinping muestra un gran interés por la tecnología militar.

En Reino Unido lo saben bien. Desde un exfuncionario de inmigración al marido de una diputada laborista, muchos han sido los detenidos por espiar para China.

"La Royal Navy está revisando una serie de drones navales porque mandaban datos para China", ha comentado el experto de 'El Orden Mundial', Eduardo Saldaña, en Al Rojo Vivo.

El propio ex primer ministro Keir Starmer dio el visto bueno al controvertido proyecto de una superembajada china, la mayor de Europa, en un histórico edificio de la City of London, el corazón financiero británico. Un edificio sospechosamente separado por unos metros de cables que portan comunicaciones altamente sensibles.

En Alemania se detuvo en un mismo día al asistente de un eurodiputado ultraderechista y a otros tres informadores por presunto espionaje para Pekín.

Otro ultraderechista, esta vez belga, recibió pagos desde China para influir en su país y en la Unión Europea en cuestiones como la autonomía hongkonesa.

Conocido es también el caso de las comisarías clandestinas que recorren toda Europa, desde Ucrania hasta el barrio madrileño de Usera, que se cuentan por cientos. Desde ellas, agentes parapoliciales vigilan a ciudadanos chinos en la diáspora.

Italia, Grecia, Francia, Polonia o Noruega... hasta 23 son los países europeos que han documentado casos de espionaje o inteligencia para un Pekín que lo niega todo, pero que interviene en todo el mundo.

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