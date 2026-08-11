Ayuso alojó en un pabellón que no cumple la normativa antiincendios a 260 víctimas de los incendios

¿Por qué es importante? El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, a través de su departamento de prensa, ha reconocido que los trabajos para adecuar el sistema de incendios a la normativa no están realizados y, por lo tanto, se incumple.

Las víctimas de los incendios de la Sierra Oeste de Madrid fueron alojadas en un polideportivo de Villaviciosa de Odón que no cumple con la normativa de protección contra incendios desde 2010. El alcalde del PP, Juan Pedro Izquierdo, ofreció el pabellón a la Comunidad de Madrid para albergar a 260 vecinos evacuados de sus hogares. A pesar de reconocer las deficiencias, las obras para adecuar las instalaciones no se han realizado. La oposición denunció desde 2011 las irregularidades, comparando el polideportivo con el 'Madrid Arena'. La situación ha sido criticada por el concejal Gumersindo Ruiz, destacando la falta de seguridad.

Las víctimas de los incendios de la Sierra Oeste de Madrid fueron alojadas por la Comunidad de Madrid en un polideportivo en Villaviciosa de Odón que no cumple con la normativa en materia de instalaciones de protección contra incendios desde el año 2010, cuando fue cedido por el consistorio a la Federación madrileña de Judo.

El alcalde de Villaviciosa de Odón del PP, Juan Pedro Izquierdo, anunciaba en medios y redes sociales que había puesto a disposición de la Comunidad de Madrid a petición de la Consejería de Medio Ambiente el pabellón de judo Francisco Valcárcel, que se encuentra en su localidad, para alojar a 260 vecinos que tuvieron que dejar los pueblos de Chapinería, Navas del Rey, Cadalso de los Vidrios y Aldea del Fresno por los incendios el pasado 26 de julio. Entre los realojados había también treinta menores de Navas del Rey, Chapinería o Pelayos de la Presa.

El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón reconoció en junio de 2024 en una resolución de la concejal de Deportes de Vox, María del Pilar Baos Revilla, que el pabellón polideportivo de judo de la localidad no cumplía con la normativa actual en materia de instalaciones de protección contra incendio y sacó a concurso las obras para su adecuación en febrero de 2025. Las obras quedaron desiertas en julio de 2025 y en los presupuestos municipales del año 2026 se volvió a presupuestar la partida para los trabajos. A fecha de agosto de 2026 siguen sin haberse realizado y, por lo tanto, el polideportivo donde se alojaron las personas que tuvieron que salir huyendo de sus viviendas por los incendios estuvieron cuatro días en un recinto que no cumple la normativa contra incendios y con problemas de seguridad, algo denunciado desde hace más de una década por la oposición.

La memoria justificativa del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón para licitar las obras que fue publicada el 19 de mayo de 2025 en el apartado de necesidad e insuficiencia de medios decía lo siguiente: "El Pabellón Deportivo Municipal, sito en la calle León en Villaviciosa de Odón, no cumple la normativa actual en materia de instalaciones de protección contra incendios". El consistorio consideró que resultaba "urgente" la ejecución las obras para adecuar las instalaciones a la normativa vigente que consistía en la instalación de los dispositivos de protección contra incendios con un presupuesto base de licitación de 225.344,41€. Uno de los problemas fundamentales es que el Canal de Isabel II no puede realizar, por el incumplimiento de la normativa, la acometida de agua a la instalación de extinción de incendios.

El 'Madrid Arena' de Villaviciosa

En el año 2016 toda la oposición al completo, incluido Vox que ahora ocupa la concejalía responsable del polideportivo, pidieron el cierre a la Delegación del Gobierno por el incumplimiento en materia de seguridad y por carecer de la licencia de actividad. Los responsables de los partidos políticos evidenciaron que el Partido Popular conocía las irregularidades al menos desde el año 2011. El diario El Mundo llegó a calificar el polideportivo como el 'Madrid Arena' de Villaviciosa por las condiciones de seguridad en las que se encontraba.

En el momento de la recepción de los desalojados de Chapinería por los incendios las obras no se habían realizado. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, gobernado por el PP y Vox, pusieron en peligro a los desalojados por los incendios al estar alojados en una instalación municipal que incumplía la legislación contra incendios.

Gumersindo Ruiz, concejal del Grupo Mixto (Más Madrid-Verdes Equo Villaviciosa) ha afirmado a este medio: "Es difícil encontrar una metáfora mejor de la gestión de Ayuso: evacúa a personas que huyen del fuego y las lleva a un edificio que no debería estar ni abierto porque no tiene legalizada la instalación de extinción de incendios. Esto no es capaz de decírselo a la cara a los madrileños que han perdido todo y a los que ahora usa para intentar tapar el aticazo. Si hubiera ocurrido algo en el pabellón mientras albergaba a las personas desalojadas, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuánto dinero nos hubiera costado la propaganda que hubiera puesto a funcionar para tapar su gestión?".

El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón a través de su departamento de prensa ha reconocido que los trabajos para adecuar el sistema de incendios a la normativa no están realizados y por lo tanto se incumple, pero han argumentado que las obras no "contemplan la ejecución de una nueva instalación de protección de incendios desde cero, sino la adecuación de las instalaciones existentes". En referencia a los alojados por los incendios se argumenta que las instalaciones estuvieron vigiladas 24 horas y con las puertas abiertas. La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid no ha realizado comentarios hasta el momento. A pesar de que Isabel Díaz Ayuso dijo a los periodistas en una rueda de prensa improvisada y muy molesta por cuestionarla sobre el ático que preguntaran sobre los incendios y la reconstrucción no han querido responder tampoco a estas preguntas específicas sobre los incendios y la reconstrucción

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