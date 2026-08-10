¿Dónde comprar gafas homologadas para ver el eclipse solar total del miércoles?

Vista de gafas homologadas para ver el eclipse que se podrá ver desde la península ibérica el 12 de agosto este sábado en una tienda en Lisboa

Se han repartido de manera gratuita miles de gafas homologadas por toda España, pero el tiempo apremia y cada vez es más difícil encontrarlas. ¿Dónde se pueden conseguir, incluso pagando por ellas?

Los más previsores, adquirieron sus gafas homologadas para ver el eclipse solar total del 12 de agosto con mucho tiempo. Otros, han esperado hasta el final. Pero nadie se quiere perder el fenómeno astronómico del año. Miles, millones de personas tratarán de observar este miércoles el primer eclipse total visible desde España en más de 100 años, un fenómeno que será visible de manera total en una franja del país y de manera parcial en el resto (y otros países) y las autoridades no hacen más que insistir que la única manera de observarlo con seguridad es hacerlo con unas gafas homologadas para ello.

De manera gratuita se han repartido (y se siguen repartiendo) muchas de estas gafas en diferentes espacios. Sólo en Madrid capital, desde el 17 de julio se pusieron a disposición de los ciudadanos miles de gafas homologadas en distintos espacios municipales, que se pueden adquirir hasta el 12 de agosto siempre y cuando aún estén disponibles y no se hayan agotado. Estos puntos son:

Planetario de Madrid

Museo de la Historia de Madrid

Museo de San Isidro

Imprenta Municipal-Artes del Libro

Conde Duque

La red de bibliotecas municipales de Madrid

Además, se pueden conseguir también en los puntos de información de 34 Pueblos con Vida de Madrid, municipios de menos de 20.000 habitantes. En concreto, se pueden conseguir en Ambite, Berzosa del Lozoya, Braojos, Buitrago del Lozoya, Canencia, Chapinería, Chinchón, Collado Mediano, Daganzo de Arriba, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozolla y Pinilla de Buitrago, Gascones, Hoyo de Manzanares, La Serna del Monte, Los Santos de la Humosa, Lozoya, Moralzarzal, Navacerrada, Navalafuente, Nuevo Baztán, Pezuela de las Torres, Piñuécar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puentes Viejas, Rascafría, Robledo de Chavela, San Lorenzo del Escorial, Somosierra, Soto del Real, Talamanca del Jarama, Valdepiélagos, Villamantilla, Villarejo de Salvanés y Villavieja del Lozoya. Todos estos se suman a las gafas homologadas que la ONCE reparte gratuitamente, desde la semana pasada, en sus diferentes puntos de venta de España, gracias a un acuerdo de colaboración con el Gobierno.

¿Y si toca comprar las gafas para ver el eclipse?

Si no las encuentras gratis, siempre podrás adquirirlas en algún punto de venta. Recuerda que tienen que tener el certificado ISO 12312-2:2015 , el único válido que garantiza ver con seguridad el eclipse. Su precio suele oscilar entre los 2 y los 5 euros, aunque se han puesto a la venta por precios que llegan a los 10 euros en plataformas de segunda mano o reventa como Wallapop.

De manera presencial —dada la proximidad de la fecha, es la opción más viable—, se pueden comprar en farmacias y ópticas, aunque algunos supermercados también las tienen a la venta. Lo más importante es que conste claramente el cumplimiento de la norma ISO: si en lugar de 2:2015 pone 1:2015 después del código no son válidas para ver el eclipse. Además, si las compras en la UE tienen que llevar el marcado de CE auténtico. Olvídate de usarlas si el filtro está dañado o tiene algún defecto.

Qué gafas evitar de cara al eclipse

En Cantabria han sido incautadas decenas de gafas para ver el eclipse que no seguían la norma ISO. Pero además, en las últimas semanas se han ido retirando del mercado muchas otras, de diferentes marcas, por riesgo de lesiones oculares. FACUA-Consumidores en Acción ha alertado de que las autoridades de protección a los consumidores han ordenado la retirada de seis modelos de gafas para el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares. Se trata de productos de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia cuyas "irregularidades" han sido detectadas por las administraciones de consumo de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón, según ha informado FACUA.

"Los seis modelos de gafas coinciden en las irregularidades detectadas por los organismos de consumo, que pueden producirse en otros muchos productos que se vengan comercializando o regalando en los últimos meses", ha advertido la organización. La descripción del riesgo que se indica en todas las órdenes de retirada del mercado y prohibición de la comercialización es la siguiente:

"El usuario se coloca las gafas para observar el eclipse solar. Al estar el filtro por debajo del mínimo de transmitancia (excesivamente oscuro), el usuario solo ve oscuridad total y no consigue localizar el disco solar. Como reacción previsible, y estando de cara al sol, el usuario se desliza las gafas hacia la frente, las ladea o se las retira un instante para encuadrar la posición del sol con la intención de volvérselas a colocar inmediatamente. Durante ese intervalo sin protección, los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar directa (radiación visible e infrarroja/ultravioleta). Se produce una lesión química o térmica en las células foveales de la retina".

Gafas Lionstar - Modelo LSP1 → El producto ha sido incluido el 5 de agosto por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos que coordina el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas.

- → El producto ha sido incluido el 5 de agosto por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos que coordina el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas. Gafas ECP Eye Care Proffesional → Incluidas por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León en la red de alerta el 3 de agosto, con orden de retirada del mercado y prohibición de la comercialización. El riesgo se describe con las mismas características que el anterior.

→ Incluidas por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León en la red de alerta el 3 de agosto, con orden de retirada del mercado y prohibición de la comercialización. El riesgo se describe con las mismas características que el anterior. Gafas Pelispan — La orden de retirada del mercado se incluyó en la red de alerta el 29 de julio de 2026 por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta.

— La orden de retirada del mercado se incluyó en la red de alerta el 29 de julio de 2026 por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta. Gafas Homanaje, modelo QW-50Z1 → Con las mismas irregularidades que implican riesgo de lesiones oculares. En este caso, fueron incluidas en la red de la Xunta de Galicia de alerta el 29 de julio.

→ Con las mismas irregularidades que implican riesgo de lesiones oculares. En este caso, fueron incluidas en la red de la Xunta de Galicia de alerta el 29 de julio. Gafas Orro → Con orden de retirada del mercado y prohibición de comercialización son del modelo O37-R, lote 2603-01 (fecha de fabricación 2026-03). Fueron incluidas en la red de alerta por la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja el 30 de julio.

→ Con orden de retirada del mercado y prohibición de comercialización son del modelo O37-R, lote 2603-01 (fecha de fabricación 2026-03). Fueron incluidas en la red de alerta por la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja el 30 de julio. Gafas Opticalia → Se incluyeron en la red de alerta que coordina el Ministerio de Consumo el pasado 31 de julio por la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón.

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