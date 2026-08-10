Un fuego "peligroso y complejo": el incendio de Niebla avanza sin que haya "ventana de oportunidad"

¿Qué han dicho? El incendio de Niebla "se ha comportado como estaba previsto, de manera peligrosa y compleja", provocando que "lo que podía ocurrir en ocho o diez horas ha pasado en 15 minutos", ha dicho el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan Infoca, Antonio Sanz.

El incendio en Niebla, Huelva, iniciado el 6 de agosto, sigue siendo "peligroso y complejo", avanzando sin una "ventana de oportunidad" para controlarlo, según Antonio Sanz, consejero de Presidencia y director del Plan Infoca. El objetivo era evitar que las llamas llegaran a El Madroño, Sevilla, y Berrocal, Huelva, lo que se ha logrado con una línea de defensa. El incendio, que supera las 20.000 hectáreas, ha causado la evacuación de 681 personas en Huelva y Sevilla. Más de 600 profesionales trabajan en su extinción, enfrentando dificultades por fenómenos convectivos y condiciones meteorológicas adversas.

El incendio que asola Niebla, en Huelva, desde el pasado jueves 6 de agosto, sigue siendo un fuego "peligroso y complejo", que sigue avanzando y quemando a su paso, aunque lo hace sin que haya una "ventana de oportunidad". Así lo ha explicado a última hora de la tarde de este lunes el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan Infoca, Antonio Sanz.

Según sus palabras, el objetivo ante el incendio en el paraje de Raboconejo, en Niebla (Huelva), era evitar que las llamas alcanzaran El Madroño (Sevilla) y superaran el entorno de Berrocal (Huelva), algo que se ha logrado gracias a la línea de defensa establecida.

Eso sí, Sanz ha destacado que el fuego "en absoluto" ha superado la provincia de Huelva, como ocurrió en 2004 con el incendio de Berrocal, y ha advertido de que este entorno "puede ser una zona complicada en cuanto a extensión, no en cuanto a población". Asimismo, ha señalado que no han tenido "ventana de oportunidad para sofocarlo" y que el incendio mantiene a 681 desalojados.

En una atención a medios desde el Puesto de Mando Avanzado, Sanz ha explicado que el viento continúa soplando de noreste y ha señalado que el incendio se ha dirigido hacia la línea de defensa establecida en el entorno de Berrocal, cuya población había sido evacuada de forma preventiva. En este contexto, ha destacado las "dificultades" y los "saltos tan tremendos" que ha dado el fuego durante la tarde, con focos secundarios que han llegado a desplazarse varios kilómetros. Esto provoca que las llamas no avancen únicamente en la dirección del viento, sino que generen nuevos focos en distintos puntos, lo que supone un "descontrol en cuanto a la dirección del incendio".

Asimismo, ha explicado que el incendio que ya supera las 20.000 hectáreas está registrando "fenómenos convectivos" que generan "las grandes columnas de humo y nubes que se han podido observar durante la jornada". En estas condiciones, ha señalado, el agua lanzada por los aviones no siempre llega al terreno con eficacia y puede favorecer la aparición de focos secundarios que han alcanzado hasta 3,5 kilómetros de distancia, llegando incluso a superar cualquier tipo de cortafuegos. Esta situación hace "ineficaz" el trabajo de los cortafuegos y dificulta también la intervención de los medios aéreos sobre el terreno.

681 evacuados por las llamas

En cuanto a los evacuados, el consejero ha señalado que actualmente son 681: 500 en la provincia de Huelva y 181 en la de Sevilla. Las medidas afectan a distintos núcleos de Niebla, Villarrasa, Berrocal, Zalamea la Real, Paterna del Campo y La Palma del Condado, en Huelva. También han sido desalojados preventivamente Las Delgadas y Montesorromero, pertenecientes a Zalamea la Real, así como El Madroño y sus pedanías de El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo, en Sevilla, permanecen en el centro habilitado en El Castillo de las Guardas.

Un total de 89 personas permanecen albergadas. De ellas, 32 se encuentran en el Teatro de Zalamea la Real: 25 procedentes de Berrocal, El Pozuelo y El Membrillo Alto, seis de Las Delgadas y una de Montesorromero. Otras cinco personas de Las Arenas y La Florida están alojadas en el Hotel Montearoma de Valverde del Camino, mientras que 52 vecinos de El Madroño permanecen en el albergue habilitado en el municipio.

Vecinos de El Madroño (Sevilla), durante la evacuación del municipio, debido al incendio de Niebla (Huelva).

Permanecen afectadas por la emergencia las carreteras HU-3106, A-493, HU- 5104, HU-4103, HU-6104, HU-6106, HU-6108, SE-6400, SE-6402, SE-5400 y SE-538.

Más de 600 profesionales trabajan en la extinción del incendio: 314 de EMA Infoca, 250 de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 20 del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y 18 de la BRIF de La Iglesuela. El dispositivo cuenta con 169 medios terrestres, incluidos 14 buldóceres, y 23 medios aéreos: siete helicópteros semipesados, dos pesados y uno ligero; tres aviones anfibios ligeros, tres pesados y seis de carga en tierra, además de un avión de coordinación ACO.

Además, el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla mantiene durante la noche un dispositivo de 19 bomberos y nueve vehículos en El Madroño y la pedanía de El Álamo, mientras que Huelva capital se ha sumado a las labores de extinción con dos dotaciones de sus bomberos municipales. Por su parte, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado que Guardia Civil continúa desplegada en la zona con 200 efectivos.

"Lo que podía ocurrir en diez horas pasó en 15 minutos"

Incendio de Niebla.

En este contexto, ha explicado que durante la jornada ha sido necesario retirar personal por motivos de seguridad y ante el riesgo de que quedara aislado. "Hemos tenido que sacar transportadas en helicóptero a personas que corrían en serio peligro", ha señalado. Por ello, ha indicado que el incendio "se ha comportado como estaba previsto, de manera peligrosa y compleja", provocando que "lo que podía ocurrir en ocho o diez horas ha pasado en 15 minutos".

"Todos los días se repite la misma historia y no se ha abierto hasta ahora ninguna oportunidad para afrontar el incendio", ha señalado Sanz, quien ha apuntado que recuerda a otros incendios "muy complicados" de los que se han vivido en la historia de Andalucía, en los que "durante muchos días tienes que estar defendiéndote del incendio, sin capacidad de poder atacar", ha apostillado.

En este contexto, ha señalado que durante la noche "se va a trabajar en el flanco derecho, norte, hasta la zona de límite de La Pata del Caballo para intentar evitar que se desplace hasta ahí". El objetivo, ha explicado, es "fijar y garantizar que no vaya a desarrollar más allá de La Pata del Caballo" y mantener la primera línea de defensa en el entorno de Berrocal.

Sanz confía en que el trabajo con maquinaria, el uso de fuego técnico y la intervención de los operativos terrestres permitan durante la noche consolidar estas líneas y evitar que el incendio continúe avanzando hacia el norte. No obstante, ha advertido de que las condiciones meteorológicas serán determinantes: "La noche puede tener condiciones que permitan desarrollar los trabajos, pero cada noche es un mundo". En este sentido, ha apuntado que los continuos cambios de viento pueden obligar de nuevo a los efectivos a retirarse sin completar sus objetivos.

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