El 'rayo verde', un fenómeno del eclipse solar que sólo puede verse desde un punto de España

El eclipse solar de hoy hará noche en media España cuando no toca: antes del atardecer, el cielo se oscurecerá, los pájaros dejarán de cantar y los observadores fliparán. Pero en Baleares, además, se da este fenómeno.

Durante el eclipse solar que tiene lugar hoy en España —total en la mitad norte y parcial, en el resto—, media España verá la noche cuando no toca: sobre las 20:30h, bajo la franja de totalidad se oscurecerá el cielo durante unos segundos, los pájaros dejarán de cantar, bajará bruscamente la temperatura y millones de personas disfrutarán de un evento único.

En la otra mitad de España, por donde no pasa la franja, el eclipse se verá de manera parcial. Pero en una zona concreta de España, además, se podrá disfrutar de otro fenómeno diferente, tal y como recuerda Mario Viciosa: se trata del 'rayo verde'. Aunque pueda parecer relacionado directamente con el fenómeno astronómico, el experto aclara que no es así. "No tiene nada que ver con el eclipse propiamente", explica. De hecho, el rayo verde puede producirse también durante atardeceres sin eclipse, especialmente cuando el Sol se encuentra muy bajo sobre el horizonte.

La explicación está en la atmósfera terrestre y en cómo interactúa con la luz solar. Viciosa recuerda el conocido prisma de Newton para explicar cómo la luz blanca puede descomponerse en diferentes colores En el caso del 12 de agosto, las condiciones serán especialmente interesantes en Baleares porque "va a estar poniéndose el Sol justo cuando está todavía la Luna retirándose". Es decir, podrían coincidir el final del eclipse con las condiciones atmosféricas necesarias para observar este fenómeno.

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