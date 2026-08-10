Terremoto en Colombia, en directo | El Gobierno colombiano declara la situación de desastre nacional

Ya son al menos 51 los muertos tras el terremoto en Colombia de 7,4 Al menos 27 personas murieron en el departamento del Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el país, lo que eleva a 51 la cifra de fallecidos por el sismo en todo el país hasta el momento. "En el departamento del Valle del Cauca (...) tenemos más o menos 27 personas fallecidas", expresó la gobernadora regional, Dilian Francisca Toro, periodista, y explicó que esa cifra no incluye a eventuales víctimas mortales en Cali, la capital regional. EFE Compartir en X

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El Gobierno de Colombia declara la situación de desastre nacional tras el terremoto La administración de Abelardo de la Espriella ha emitido una declaratoria de desastre de carácter nacional tras el terremoto de magnitud 7,4 que afecta a varios territorios del país. Desde la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres, donde se adelanta una reunión del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, se votó a favor de la declaratoria. Agencias Compartir en X

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San José del Palmar, junto a la costa del Pacífico: el epicentro del terremoto de 7,4 en Colombia El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, explicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, convocó a un comité de emergencia para atender los daños causados por el terremoto y anunció que viajará a Pereira, una de las ciudades más afectadas, para acompañar a los afectados. Compartir en X

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El volcán Puracé emite ceniza y gases en Colombia tras el terremoto de 7,4 El volcán Puracé, situado en el departamento colombiano del Cauca (suroeste) y que desde finales del mes pasado está en alerta naranja por riesgo de erupción, emitido este lunes cenizas y gases coincidiendo con el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país y que ha dejado al menos 40 muertos. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Puracé, que forma parte de la cadena volcánica de Los Coconucos, continúa con un aumento de energía sísmica y de la temperatura de las emisiones de ceniza y de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono. EFE Compartir en X

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Un terremoto de magnitud 7,4 sacude Colombia: hay al menos 40 muertos y decenas de personas atrapadas Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC) que ha dejado al menos 40 muertos, según ha informado 'Radio Caracol'. De momento, se han contabilizado 18 fallecidos en la ciudad de Pereira, una de las más afectadas; tres en Manizales; 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el departamento de Chocó. No obstante, el número podría variar ya que continúan las labores de búsqueda. En Cali, una de las ciudades más grandes de Colombia, aún hay personas atrapadas tras el derrumbe de más de dos docenas de estructuras, declaró el alcalde Alejandro Eder. Añadió que la ciudad solicitó a las autoridades de Bogotá y Medellín el envío de equipos de rescate para apoyar las labores de salvamento. "Hasta el momento, dos personas han sido rescatadas con vida: una anciana y una niña. Hay más personas atrapadas", declaró Eder a 'Blu Radio'. "Tenemos al menos 12 puntos críticos y 25 estructuras colapsadas a las que estamos respondiendo". El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. Sigue leyendo → Un terremoto de magnitud 7,4 sacude Colombia: hay al menos 40 muertos y decenas de personas atrapadas. laSexta.com Compartir en X

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Estados Unidos ofrece apoyo a Colombia tras el potente terremoto de magnitud 7,4 El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció este lunes el apoyo de su país a Colombia tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país, causando al menos 22 muertos y graves daños materiales en varias ciudades del oeste y el centro. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo en redes sociales que la Administración del presidente Donald Trump está monitoreando de cerca la situación y que "está lista para apoyar" al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella. Rubio instó además a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia a inscribirse en la página web del Departamento de Estado ya seguir las cuentas en redes sociales de la Embajada en Bogotá para obtener asistencia e información oficial. Otras figuras políticas estadounidenses también han expresado su solidaridad con Colombia, entre ellas el senador republicano Bernie Moreno, nacido en Bogotá, quien afirmó que Estados Unidos está listo para respaldar a su "gran aliado" y destacó el "excelente liderazgo" del recién llegado De la Espriella. La congresista republicana María Elvira Salazar, de origen cubano, afirmó por su parte que está orando "por Colombia, por las víctimas del terremoto y por sus familias". "Que Dios proteja al pueblo colombiano y dé fortaleza a todos los afectados. Estados Unidos está atento y listo para ayudar a nuestros hermanos colombianos", agregó. EFE Compartir en X

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Ascienden a 40 los muertos tras el terremoto de Colombia Colombia vive una jornada trágica tras haber registrado un terremoto de magnitud 7,4 que ha causado la muerte, por el momento, de unas 40 personas. Ha sido el gobernador provincial de Risaralda el que ha asegurado que el terremoto ha dejado al menos 40 colombianos muertos. Además, ha provocado daños materiales y estructurales en varias ciudades. Compartir en X

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Bogotá envía 100 rescatistas a las zonas más afectadas por el terremoto de Colombia El alcalde Carlos Fernando Galán ha confirmado que Bogotá enviará ayuda a las regiones afectadas por el terremoto de este lunes vivido en Colombia. De hecho, ha explicado que un centenar de rescatistas serán trasladados desde el aeropuerto militar de CATAM a los puntos que priorice el Gobierno nacional. Compartir en X

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El ministro de Interior colombiano informa de que "el Gobierno está atendiendo directamente la situación" El ministro de Interior colombiano, Rodrigo Lara, ha informado de que "el Gobierno está atendiendo directamente la situación" tras el terremoto que sacudió el país este lunes. "Hemos estado en conversaciones con los gobernadores y los alcaldes de las ciudades más afectadas", ha dicho en declaraciones recogidas por Radio Caracol. "En este momento se activaron cuatro grupos de rescatistas que van a atender la situación en las regiones más afectadas", ha asegurado Lara. Según el ministro, el presidente De la Espriella se va a encargar de dirigir y coordinar personalmente las operaciones de rescate. Anteriormente, el mandatario anunció en X: "He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados". laSexta.com Compartir en X

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El Salvador ofrece equipos de rescate y médicos a Colombia El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció este lunes equipos de rescate y médicos a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha causado al menos 20 muertos y graves daños en varias ciudades del oeste y el centro del país. En un mensaje en X, el mandatario salvadoreño aseguró que "Colombia cuenta con equipos de emergencia y rescate en las zonas afectadas", y que está confiando "en su capacidad para responder ante esta emergencia". "Sin embargo, desde El Salvador estamos en comunicación y listos para apoyar de inmediato con nuestros equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que nuestros hermanos colombianos consideren necesaria", añadió. "Nuestras oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida, con los heridos y con todos los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles", apuntó. laSexta.com Compartir en X

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Illa activa el seguimiento a los catalanes residentes en Colombia El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este lunes que se ha activado el protocolo de seguimiento a los catalanes residentes en Colombia tras el gran terremoto. Es más, ha asegurado que se mantiene en contacto con la Delegación del Govern en Bogotá y con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Además, Illa ha querido expresar su solidaridad con Colombia tras el fuerte sismo de 7,4 que, por el momento, ha dejado unas 22 víctimas mortales. Compartir en X

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Autoridades de Venezuela evalúan posibles daños tras el terremoto de 7,4 en Colombia Autoridades de Venezuela evalúan posibles daños en sus estados fronterizos de Táchira y Zulia tras haber vivido el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte de Colombia. Eso sí, hasta el momento, no hay víctimas ni daños graves. "Protección Civil está haciendo la evaluación y recibiendo el reporte de la infraestructura en el estado sin ninguna gravedad por los momentos, mucho menos daños humanos que lamentar", indicó el gobernador de Táchira (oeste), Freddy Bernal, en su cuenta de X. Subrayó que, cuando ocurren este tipo de eventos, "casi siempre viene alguna réplica de menor impacto", por lo que llamó a la población a mantenerse alerta. "Los organismos de prevención están desplegados y los planes de Protección Civil están activados. Tranquilidad, calma y coordinación entre los ciudadanos", apuntó Bernal. Por su parte, el gobernador de Zulia (oeste), Luis Caldera, señaló que no hay daños en el estado tras el seísmo en Colombia y dijo que se activaron los protocolos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Protección Civil, según una nota de prensa. Caldera pidió a la población mantenerse en calma y comunicar "cualquier novedad" a los números de emergencia. Agencias Compartir en X

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El aeropuerto de Cali también ha sufrido daños tras el terremoto de este lunes "Se suma el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali a las terminales aéreas que presentan afectaciones tras el terremoto registrado esta mañana en Colombia. Las operaciones permanecen suspendidas temporalmente", ha anunciado la Aerocivil colombiana tras el terremoto. El organismo ha agregado que mantiene un "monitoreo permanente" de la situación y pidió a los viajeros "mantenerse atentos a los canales oficiales y a la información de sus aerolíneas", ya que los itinerarios pueden verse afectados. EFE Compartir en X

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Evacúan edificios y hospitales en Panamá por fuerte sismo con epicentro en Colombia Varios pacientes han sido evacuados de la Policlínica Santiago Barraza tras un sismo este lunes en La Chorrera (Panamá). Y es que, en algunas regiones del este de Panamá se han vivido sacudidas por un sismo de magnitud 7,2 con epicentro en Colombia, según el informe preliminar del Instituto de Geociencias panameño, lo que provocó la evacuación de edificios en la capital y en otras ciudades del país. EFE Compartir en X

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Colombia confirma al menos 21 fallecidos tras el terremoto Las autoridades Colombianas han anunciado que, por el momento, son al menos 22 los muertos por el terremoto vivido en la mañana de este lunes. El alcalde de Pereira ha señalado que en su ciudad hay al menos 18 fallecidos por el terremoto. Además, se ha informado de otros dos muertos en Manizales y uno en Quibdó. Compartir en X

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México ofrece ayuda a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció este lunes el apoyo de su Gobierno a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país sudamericano y dejó personas heridas y graves daños materiales, principalmente en el departamento del Chocó. "Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. La gobernante mexicana aseguró que su administración permanece pendiente de la evolución de la emergencia. "Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos tanto con nuestra embajada allá como con el embajador aquí", declaró. Agencias Compartir en X

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Al menos siete aeropuertos colombianos sufren daños por el terremoto de magnitud 7,4 Al menos siete aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte del país y ha dejado al menos 22 muertos y graves daños materiales en varias ciudades del oeste y el centro, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil). "Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", señaló la Aerocivil en un primer comunicado. EFE Compartir en X

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Un terremoto de magnitud 7,4 sacude Colombia: hay al menos 22 muertos y decenas de personas atrapadas Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira. El SGC había informado inicialmente de que el terremoto había sido de magnitud 6,7, pero en otro boletín señaló que fue de 7,4. El seísmo ha dejado al menos 22 muertos: 18 de ellos en la ciudad de Pereira, una de las más afectadas, tres en Manizales y uno en Buenaventura, según han informado las autoridades. No obstante, el número podría variar ya que continúan las labores de búsqueda. El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. Lee la noticia completa aquí laSexta.com Compartir en X

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El seísmo ha afectado a los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura El seísmo ha afectado a los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, que han sufrido importantes daños, según ha indicado el organismo estatal encargado del control y la regulación de la aviación civil en el país. "Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", ha publicado en la red social X. laSexta.com Compartir en X

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La Autoridad Marítima colombiana ha descartado por el momento una amenaza de tsunami La Autoridad Marítima colombiana ha descartado por el momento una amenaza de tsunami para la costa, según ha informado la UNGRD, que ha asegurado que está en contacto con las autoridades territoriales y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para verificar "posibles afectaciones". laSexta.com Compartir en X

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El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país, y en algunas de ellas hubo daños materiales. En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños. laSexta.com Compartir en X

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El temblor ha afectado al menos a nueve departamentos del país El temblor ha afectado al menos a nueve departamentos del país. Con un balance provisional de al menos 22 muertos, los medios colombianos se han hecho eco de vídeos en redes sociales en los que se muestra el colapso de numerosos edificios en Quibdó, en Pereira, en Cali y en Manizales. "Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial", ha indicado la gobernadora del departamento del Chocó, Nubia Córdoba, en redes sociales. Europa Press Compartir en X

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De la Espriella convoca a un comité de emergencia para atender los daños del terremoto El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, convocó este lunes a un comité de emergencia para atender los daños causados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país y anunció que viajará a Pereira, una de las ciudades más afectadas, para acompañar a los afectados. EFE Compartir en X

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