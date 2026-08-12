¿A qué hora es el eclipse en Valencia y Castellón? Las zonas prohibidas para verlo y cuánto dura la totalidad

Valencia y Castellón son, junto a Baleares, las zonas de España en las que la totalidad llegará más tarde. Aunque todo es cuestión de minutos en el histórico eclipse solar total que vive hoy el país.

El eclipse solar de hoy es un acontecimiento astronómico histórico: España no vive un eclipse solar desde hace más de 100 años y lo hace, además, a la espera de otros dos eclipses en los próximos dos años: otro total el año que viene y uno anular, en 2028. Y esta 'tríada' astronómica no se espera que se repita en los próximos 3.000 años. Estamos delante de algo verdaderamente histórico. Pero lo cierto es que no en todos los sitios se podrá disfrutar de la misma manera.

La franja de totalidad del eclipse no cubre todo el país: entra por Galicia y sale por Baleares, pasando por gran parte de la mitad norte del país, pero no por toda la región: la ciudad de Barcelona, por ejemplo, se queda fuera de esta totalidad. Y en la Comunidad Valenciana, le ocurre lo mismo a Alicante, donde la Luna ocultará únicamente el 99,16% del Sol. Parece mucho, pero la diferencia entre esto y el 100% es bastante impresionante.

Pero sí se verá al 100% en Valencia y Castellón de la Plana, que serán, junto a Baleares, las últimas regiones donde 'aparezca' la totalidad. En Baleares, además, se podrá disfrutar de un fenómeno único, el 'rayo verde', visible únicamente en las islas. En toda la región valenciana, unos 15.000 efectivos de diferentes organismos, junto a medios aéreos y drones, conformarán el dispositivo de seguridad de cara al eclipse con el fin de "estar preparados" ante cualquier eventualidad. Bomberos, Protección Civil, Policías, UME, sanitarios... todos preparados por si acaso.

Aunque lo que todos esperamos es que la de hoy sea una jornada histórica en positivo. A partir de las 19:38h, empezará el eclipse parcial en Valencia, en torno a un minuto después de hacerlo en Castellón. La totalidad también estará separada por un minuto, pero curiosamente será mucho más larga en Castellón que en Valencia: en Castellón, la totalidad durará algo más de un minuto y medio; en Valencia, un minuto y un segundo.

Igual que en muchas otras regiones, existen puntos oficiales de observación del eclipse, donde se espera que se concentre la mayor parte de la gente para disfrutar de este evento. En concreto, son:

📍València (Valencia)

📍Macastre (Valencia)

📍Puçol (Valencia)

📍Utiel (Valencia)

📍Aras de los Olmos (Valencia)

📍Castelló de la Plana (Castellón)

📍Peñíscola (Castellón)

📍Onda (Castellón)

📍Benassal (Castellón)

Zonas prohibidas para ver el eclipse en C. Valenciana

Durante toda la jornada, está cerrado el acceso a los parques naturales de la Comunidad Valenciana: concretamente, este cierre afecta a Tinença de Benifassà, la Serra de Irta, el Penyagolosa, el Prat de Cabanes-Torreblanca, el Desert de les Palmes y la Serra d’Espadà, así como al monumento natural del Camí dels Pelegrins de les Useres.

También está prohibido acceder a la zona forestal del Parque Natural de l'Albufera, a los parques naturales de Puebla de San Miguel, Sierra Calderona, Hoces del Cabriel, Chera-Sot de Chera y Turia, y se extiende además en la provincia de Alicante a la Marjal de Pego-Oliva, compartida con la provincia de Valencia, y a la Sierra de Mariola y el Carrascal de la Font Roja.

En todos estos parques, está prohibido circular por pistas y caminos forestales, tanto a pie como en cualquier tipo de vehículo. Los centros de interpretación también estarán cerrados. Desde ayer y también hoy está prohibido acampar en El Molinillo (Titaguas), Jórgola (Domeño), Fuente Muñoz (Benagéber), Fuente de Don Guillén (Puebla de San Miguel), El Remedio (Utiel), Porta Coeli (Serra) y El Planàs (Vistabella), así como hacer vívac (dormir al raso, sin tienda de campaña) en terrenos forestales. Y también están cerrados, en Valencia:

Acceso a las playas del sur, a excepción de residentes, autorizados y transporte público

Bosque de la Devesa del Saler, sólo con acceso a autorizados a los apartamentos. En el caso de las playas y restaurantes, el acceso estará limitado hasta las 18:00h.

Salida de Valencia por la V-15 que enlaza con la Autopista del Saler o CV-500 desde las 18:00h Se cerrará el acceso tanto en el paso inferior como la vía de servicio de la avenida del Profesor López Piñero.

Otros puntos de la ciudad que conectan con Pinedo

CV-500 en ambos sentidos antes de entrar en la masa forestal en puntos donde se permite la circulación de vehículos en dirección de salida de esta carretera

Acceso desde la V-30

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