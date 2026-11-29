El periodista recuerda que en las elecciones de los años 2000 y 2011, cuando ganaron los populares, la participación estuvo por debajo del 69%.

Ignacio Escolar, director de elDiario.es, analiza que el Partido Popular (PP) nunca ha logrado una victoria con alta participación electoral, destacando que en 2000 y 2011, cuando llegaron al Gobierno, la participación fue inferior al 69%. Escolar sugiere que Vox podría haber movilizado a votantes habituales, lo que deja el resultado incierto hasta el recuento final. A las 18:00 horas, la participación alcanzaba el 67,71%, casi 15 puntos más que en 2023, indicando una movilización excepcional. En las dos horas previas al cierre electoral, esta cifra suele aumentar un 15%, lo que anticipa una noche electoral interesante.

El director de elDiario.es, Ignacio Escolar, repasa los resultados de anteriores elecciones y señala que el PP no ha conseguido ninguna victoria con una participación elevada en este periodo democrático. Recuerda que tanto en 2000 como en 2011, cuando los populares llegaron al Gobierno, la participación se quedó por debajo del 69%.

El periodista también plantea que Vox podría haber movilizado a personas que habitualmente no acuden a votar, por lo que no habrá nada decidido hasta el recuento. "Veremos a ver qué pasa esta noche, pero, desde luego, va a ser una noche interesante", asegura.

La excepción, señala, está en 1996, cuando José María Aznar consigue su primera victoria electoral frente a Felipe González con una participación del 77,38%. Fue una de las movilizaciones más altas de la democracia y el PP se impuso por un margen estrecho: obtuvo 156 escaños, frente a los 141 del PSOE.

La participación a las 18:00 horas ya alcanzaba el 67,71%, casi 15 puntos más que en los comicios de 2023. Una cifra que apunta a una movilización excepcionalmente elevada ya que, según indica, en las dos horas previas al cierre electoral esta participación suele subir un 15%.

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