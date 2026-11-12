¿Beneficia la movilización a la izquierda? ¿Siempre ha ganado las elecciones si la participación es alta?

Es una máxima que se suele argumentar en tiempos de elecciones generales: que la movilización beneficia a la izquierda. ¿Es así realmente? Repasamos los datos de participación a lo largo de la historia de España.

Casi desde siempre se ha dicho que la participación alta en unas elecciones generales beneficia a la izquierda. Es precisamente esta máxima en la que insiste el consultor político Iván Redondo, quien fue director de Gabinete de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021, que subraya que la movilización electoral "puede beneficiar claramente a la izquierda y al PSOE". En su argumento, apela a los datos históricos: "Salvo la excepción de 1996, la derecha nunca ha gobernado con una participación superior al 70%", sostiene. Este es el dato que maneja para el 29 de noviembre, el mínimo, de hecho, augura una participación de entre el 74% y el 77%. Alta, muy alta.

¿Y dicen esto los datos históricos de las elecciones generales? Hasta 2011, en casi todas las elecciones generales que ganó el PSOE la participación estuvo por encima del 70% —en 1989, rozó este dato— salvo ese caso que recuerda Redondo, en 1996, cuando se registró la tercera mayor participación de la historia y ganó el PP, y en las primeras democráticas, en 1977, que ganó la UCD de Adolfo Suárez. No obstante, en los últimos años el escenario ha cambiado y con el fin del bipartidismo, los expertos apuntan a que una alta participación puede provocar la fragmentación del voto, obteniendo una mayor representación otros partidos que no son los tradicionales, PP y PSOE.

También hay que tener en cuenta que entre las elecciones generales con más participación, hay tres que fueron claramente elecciones de cambio: el partido más votado no era el que gobernaba en ese momento. El principal ejemplo, y también el que se dio en las elecciones en las que más votantes participaron en la historia (80%), es el de las de 1982: Felipe González arrebató el Gobierno a la UCD. El caso de 1996 es otro clave en este sentido: votó el 77,4% del electorado, pero la lista más votada fue el PP y entonces fue José María Aznar quien arrebataba el control del Gobierno, en manos del PSOE las cuatro legislaturas anteriores.

Si atendemos únicamente a la movilización y al resultado, de las cinco elecciones con más participación, por encima del 75%, dieron al PSOE ganador en tres ocasiones —en 1982 (80%) y en 1993 (76,4%) a Felipe González y en 2004 (75,7%) a José Luis Rodríguez Zapatero—; a la UCD una, en 1977, cuando tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas tras el franquismo; y al PP otra, la citada de 1996.

¿Es suficiente este histórico para afirmar que la alta participación beneficia a la izquierda? Lo cierto es que no, porque de esas cinco, tres fueron elecciones de cambio. Sólo una de esas cinco suma la alta participación a la victoria del PSOE sin que hubiera un cambio de Gobierno: las de 1993, unas elecciones para las que las encuestas hablaban de empate técnico. No hay que olvidar que aquel año el Partido Popular registró su mejor dato electoral hasta entonces: un 35,04%, frente al 38,78% que sumaron los socialistas.

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