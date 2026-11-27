El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, en el debate a cuatro

El contexto Feijóo dijo a su salida del plató en el que tuvo lugar el debate que retiraba el término "calladita" si había molestado a alguien. Cuando llegó a Génova, repitió esa palabra en varias ocasiones.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, protagonizó un momento tenso en el debate electoral al decirle "y usted calladita" a Ada Colau, líder del Frente Amplio, tras un reproche sobre la gestión de su partido. Desde el PSOE calificaron el comentario de "machistada" y advirtieron que le saldría caro. Feijóo se disculpó por si había molestado, pero luego reiteró su crítica al Frente Amplio. Durante el debate, Colau ironizó sobre el "feminismo" de Feijóo, quien la acusó de quedarse "calladita" durante la visita de Sánchez tras la DANA de 2024. Colau defendió la necesidad de una voz femenina y feminista en el debate, calificando el comportamiento de Feijóo como "claramente machista".

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha protagonizado uno de los momentos más tensos en el debate a cuatro con motivo de las elecciones generales al decirle "y usted calladita" a Ada Colau cuando la líder del Frente Amplio le ha reprochado esa "buena gestión" de su partido recordando que Carlos Mazón sigue aforado.

Una frase que desde el PSOE han calificado de "machistada", destacando que le va a salir "muy cara" a Feijóo, y sobre la que el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno se ha pronunciado más tarde pidiendo perdón si "había molestado a alguien".

Unas disculpas que han durado poco tiempo, y es que a la llegada a la sede del PP tras el debate, Feijóo ha cambiado de estrategia y ha vuelto a utilizar el "calladita" para cargar contra Frente Amplio.

De esta forma, el líder del PP ha insistido a su llegada a la sede de su partido que "efectivamente, los de Sumar, el Frente Amplio, el 'Frente Estrecho' o como se quiera llamar, han estado calladitos y calladitas durante todos los años de corrupción".

Feijóo ha insistido también en que han estado "calladitos" cuando "dejaron sola a la Comunidad Valenciana", obviando así la ausencia de Carlos Mazón durante los momentos más duros de la DANA y el reproche que Ada Colau le había hecho criticándole que todavía siga aforado.

"¿Pero de verdad tan mal les ha salido el debate que lo que intentan es manipular, que vea toda la gente lo que he dicho para concluir que han estado calladitos y calladitas todo este tiempo?", ha rematado el presidente del PP.

Momento tenso del debate

Todo ha surgido después de que, durante el debate y señalándola con el dedo, Feijóo le haya acusado de quedarse "calladita" mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "huía de Paiporta" durante su visitra tras la DANA de 2024.

El líder del PP se manifestaba a la salida asegurando que si había molestado a alguien, lo retiraba. "Pero ya está bien de hacer teatrillo. Creo honradamente que hemos hecho un debate leal", apostillaba.

Durante el propio debate Colau se ha referido al término con el que se había dirigido Feijóo a ella ironizando con que es una muestra "de su feminismo" que dijo que tenía porque "creció entre mujeres".

"Le enseñaron, pero no mucho porque interrumpe mucho y encima me manda a callar", espetó la líder de Frente Amplio, que además pidió a Feijóo "calma" y "escuchar".

Después, también a la salida del debate, Colau ha defendido la necesidad de que hubiera en este debate una candidata mujer y feminista y se ha referido a la polémica por la palabra que le ha dedicado Feijóo. "No nos vamos a callar, no nos vamos a conformar y tampoco vamos a estar calladitas", ha asegurado entonces.

A su llegada a la sede de Más Madrid, Colau ha manifestado que "ha quedado muy claro" el "comportamiento claramente machista" de Núñez Feijóo. "Lo ha visto toda España a través de la televisión, así que el señor Feijóo tendrá que asumir sus actos y responder por ellos. Las mujeres ya lo hemos dicho que no vamos a parar y nos vamos a callar y nadie nos va a callar y vamos a ir a votar en masa", ha subrayado.

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