Los detalles Frente Amplio se ha desplomado en el 29N hasta los 13 diputados. La coalición de izquierdas se ha dejado los mismos escaños con respecto a los resultados de las elecciones generales del 2023.

En las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, el Frente Amplio, liderado por Ada Colau, sufrió un desplome al obtener solo 13 diputados, los mismos que perdió respecto a los comicios de 2023. A pesar de una campaña enfocada en la emoción y los derechos sociales, no logró frenar el avance del PP, que ganó con 135 diputados, y de Vox, que creció hasta 52 escaños. El PSOE, liderado por Pedro Sánchez, obtuvo 116 escaños, perdiendo cinco. La estrategia de Sánchez de priorizar el "voto útil" para frenar a la derecha no favoreció al Frente Amplio, que nació para revitalizar a la izquierda. La retirada de Yolanda Díaz marcó una crisis en Sumar, integrando a Izquierda Unida, Más Madrid y Catalunya en Comú en la coalición. Colau enfatizó la importancia de la participación femenina y la defensa de la democracia y los servicios públicos.

Frente Amplio, la formación liderada por Ada Colau, se ha desplomado en las elecciones generales del 29N. Pese a haber desarrollado una campaña basada en la emoción, en la cercanía con los ciudadanos y en la necesidad de mantener los derechos sociales adquiridos, con la mujer en el centro de su discurso, el Frente Amplio se ha quedado con 13 diputados. Exactamente los mismos que ha perdido con respecto a los comicios del año 2023.

Porque las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre de 2026 las ha ganado la derecha del PP y la ultraderecha de Vox. Los populares de Alberto Núñez Feijóo han conseguido 135 diputados, perdiendo tres; mientras que los de Santiago Abascal han crecido estrepitosamente hasta los 52 diputados.

La ultraderecha en España ha sumado nada más y nada menos que 19 diputados. El PSOE de Pedro Sánchez ha logrado 116 escaños. Se ha dejado cinco tras esta legislatura.

Frente Amplio nació con prisas, pero con una idea clara: volver a ilusionar a la izquierda, sobre todo a la que se siente más a la izquierda del PSOE. Finalmente, la candidatura de Colau no ha conseguido impulsar a este conglomerado de formaciones. Sobre todo, tras la petición del PSOE de Pedro Sánchez de priorizar el "voto útil" para frenar al PP y a la extrema derecha de Vox.

La idea de Sánchez pasaba por "optimizar el voto" en la izquierda, sobre todo en las provincias más pequeñas, y prometiendo: "Después ya nos entenderemos con las izquierdas".

Hay que recordar que la retirada de Yolanda Díaz abrió una crisis interna irreparable en Sumar. Tras el desgaste por tensiones con Podemos y con el Gobierno, llegó el fin del partido. Nombres como los de Mónica García, Pablo Bustinduy o Ernest Urtasun empezaron a sonar como posibles líderes de un nuevo proyecto.

Finalmente, la nueva coalición se creó con el nombre de Frente Amplio, con Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Catalunya en Comú en su interior. Ada Colau, la activista y exalcaldesa de Barcelona, fue la elegida como candidata a la presidencia del Gobierno para el 29N en octubre de 2026.

Colau: "Las mujeres tienen que alzar la voz, no estar calladas"

Este mismo domingo, a las 11:00 horas de la mañana, la candidata del Frente Amplio ejercía su derecho al voto en estas elecciones del 29N. Lo ha hecho en el Institut La Sedeta, situado en la calle Indústria de Barcelona.

A su salida, Colau ha animado a toda la ciudadanía "a votar en masa". "La ciudadanía tiene muy claro que estas elecciones son muy importantes, que no son unas elecciones cualquiera y que hay mucho en juego", ha recordado.

"Es importante que la mayoría social trabajadora vaya a votar para defender la democracia, los servicios públicos, el derecho a la vivienda, las condiciones de vida digna, las pensiones, los salarios justos", pedía.

Esos han sido sus mensajes antes de conocer los resultados electorales. Sin olvidar que ha recordado la importancia de las mujeres: "Ellas tendrán la última palabra". "Es un día en el que las mujeres tienen que alzar la voz, no estar calladas. Creo que ellas tendrán la última palabra de estas elecciones", decía. Finalmente, Frente Amplio se ha quedado en los 13 escaños para el Congreso de los Diputados.

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