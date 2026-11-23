Entre líneas El PP deja a un lado el 'pacto de no agresión' a Vox y se lanza a por sus votantes, erigiéndose como el único partido que puede "tumbar a Sánchez".

A menos de una semana para las elecciones, el PP intensifica su campaña por el "voto útil", buscando debilitar a Vox en un eventual pacto con Santiago Abascal. Esta estrategia ha provocado críticas de Abascal, quien acusa al PP de jugar sucio. Líderes populares, como José María Aznar y Miguel Tellado, insisten en que concentrar el voto en el PP es crucial para derrotar a Pedro Sánchez. Mientras que Borja Sémper y Juanma Moreno defienden la apelación al voto útil como normal en una campaña, Abascal sostiene que cualquier voto que desaloje a Sánchez es útil. Mariano Rajoy advierte sobre dividir el voto, beneficiando al "Frankenstein".

Queda menos de una semana para ir a las urnas y los líderes políticos buscan votos dentro de su bloque. Para ello, el PP se ha lanzado a la pesca del "voto útil". Es una de las proclamas que más repiten en sus últimos mítines con el objetivo de arrebatar papeletas a Vox. Aunque Génova no esconde desde hace tiempo un futuro pacto entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, 'los populares' saben que, cuantos más escaños logren ellos, menos peso tendría Vox en esa hipotética coalición.

De ahí ese llamamiento al voto útil, algo que no está gustando a Abascal, que se revuelve, aunque midiendo mucho sus palabras. Ni rastro queda de ese insulto de "la derechita cobarde" que le catapultó en la anterior campaña electoral. "El PP está jugando suicio con la estrategia del voto útil. (...) Han empezado a decir que no es útil votar a Vox", ha criticado.

Pese al evidente enfado del partido de ultraderecha, son muchos los líderes del PP que lanzan ese mismo mensaje. El último ha sido José María Aznar, que en un mitin en Santander ha abogado por lograr en Cantabria, donde se disputan cinco escaños, el "tres, uno, uno": tres asientos para el PP, uno para Vox y otro para el PSOE.

"No es lo mismo que tener tres, uno, uno, que tener dos, dos, uno (dos del PP, dos de Vox y uno del PSOE). Cuando se tiene tres, uno, uno, se tiene una gran victoria. Pero sobre todo se refleja la realidad de lo que España necesita, sobre todo si ese uno se lo arrebatas a esa coalición Frankenstein, al peor Gobierno que ha habido nunca", ha declarado.

El portavoz Miguel Tellado ha repetido al menos cuatro veces en un mitin en Girona esta idea, alegando que "el PP es el único que puede tumbar a Sánchez".

"Solo hay dos posibilidades y el que diga otra cosa miente. Aquí o sigue Sánchez o llega Feijóo, y por eso es tan importante concentrar el voto en las candidaturas del PP", ha declarado el portavoz, subrayando "la importancia de concentrar el voto del cambio en el PP".

Resta importancia al choque

La campaña arrancó con un pacto de no agresión. Pero de repente, para el PP no hay otra opción que ellos mismos. "¿Abascal se queja de que apelen al voto útil? Yo toda mi vida he apelado al voto útil al PP porque considero que es la solución más útil para solucionar los problemas de España", ha argumentado Borja Sémper.

Los 'populares' venden esta lucha de votos como algo que entra dentro de la normalidad. En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a Vox que no se "enfade" porque "unas elecciones son una confrontación electoral, intentamos convencer para que nos voten".

"Claro que apelamos al voto útil. España tiene problemas muy serios, van a requerir la energía del Gobierno, hay que tener experiencia en gestión. La columna vertebral la tiene que tener el PP, equilibrio, moderación que tiene el PP. Nadie tiene que molestarse", ha declarado.

En esta misma línea se ha pronunciado Mariano Rajoy, que ha pedido tener "cuidado con dividir el voto" porque "beneficia al Frankestein".

Por su parte, a Abascal no le ha temblado el pulso para responderle criticando al que "nos dejó con Sánchez y se fue a tomar gintonics". El presidente de Vox le ha recordado que fue su gobierno el que acabó en una moción de censura. Pero Abascal lo tiene claro: lo único útil es desalojar a Sánchez de La Moncloa.

"Creo que es útil cualquier voto para echar a Pedro Sánchez", ha lanzado. Una postura opuesta a la estrategia del PP.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido