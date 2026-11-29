Simpatizantes y periodistas en la sede del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, para seguir los resultados de las elecciones generales celebradas este domingo en España.

¿Por qué es importante? El partido socialista ha perdido seis escaños con respecto a las anteriores elecciones. No ha ganado, como indicaban todas las encuestas, y también como todo apuntaba los datos no les han dado para sumar con Frente Amplio.

El PSOE no suma. El partido socialista se ha hecho con el 28,95% de los votos, lo que suponen 115 escaños, seis menos que en las anteriores elecciones celebradas en 2023. No ha ganado, como indicaban todas las encuestas, y también como todo apuntaba los datos no les han dado para sumar con Frente Amplio, que solo ha conseguido el 6,66% de los votos, que se traducen en 13 escaños.

De esta forma, tras ocho años, Pedro Sánchez ha perdido el Gobierno. No le han servido al hasta ahora presidente de España apelar al voto femenino, los bailes ni las peticiones del mundo de la cultura a votar por él. De hecho, a medida que el escrutinio avanzaba, fuentes del PSOE han trasladado a laSexta que están "atónitos" ante el batacazo electoral. "No nos lo podemos creer", han señalado. Además, Sánchez ya ha llamado al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, para reconocerle su victoria.

Sánchez, el primero de los candidatos en acudir a votar este domingo, pronosticó entonces una movilización histórica, hecho que se ha cumplido, pero también recalcó que tenía "buenas sensaciones". Esto, para el PSOE, finalmente no ha sido así. El partido ha perdido hasta seis escaños con respecto a 2023 y, en esta ocasión, además, el PP y Vox suman con holgura la mayoría absoluta, por lo que se prevé que lleguen a un acuerdo para un futuro Gobierno con ambas formaciones.

En las elecciones de 2023 el PP también fue el partido más votado, pero los números no les llegó para alcanzar la mayoría con Vox, y fue un PSOE que entonces logró 121 escaños el que se movilizó para lograr los acuerdos necesarios para formar Gobierno.

La participación en estos comicios ha sido histórica. Después del primer dato de participación a las 14:00, cuando más del 45% de los electores había acudido a las urnas, a las 18:00 el índice subió hasta el 68,15% superando en casi 15 puntos lo visto a la misma hora en julio de 2023.

Un total de 38,61 millones de españoles han sido llamados a votar este domingo en las que han sido las decimoséptimas elecciones generales que se celebran en España en la reciente etapa democrática. Con su papeleta, los electores han designado a los 350 escaños del Congreso y a los 209 del Senado entre las 895 candidaturas que han concurrido a estos comicios.

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