Debacle en el PSOE: iguala su peor resultado histórico en Aragón y se queda con 18 escaños

La candidata del PSOE a la Presidencia al Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, tras el cierre de la noche electoral.

Los detalles La formación liderada por la exministra Pilar Alegría ha conseguido 18 diputados, cinco menos que en los comicios celebrados en mayo de 2023: "Es evidente que nuestro objetivo no se ha cumplido".

El Partido Popular de Jorge Azcón ganó las elecciones aragonesas del 8-F, obteniendo 26 diputados, dos menos que en 2023. La caída del PSOE, liderado por Pilar Alegría, fue notable, obteniendo 18 diputados, cinco menos que en los últimos comicios. Alegría felicitó al PP y prometió una oposición seria. Criticó a Azcón por priorizar sus ambiciones políticas sobre las necesidades de Aragón. El Partido Aragonés y Podemos perdieron su representación, mientras que CHA, liderada por Jorge Pueyo, ganó tres nuevos diputados. Vox, bajo Alejandro Nolasco, duplicó su representación, alcanzando 14 diputados.

El PSOE vuelve a tocar su suelo histórico en Aragón con 18 escaños, cinco menos que en las elecciones de 2023. No obstante, su porcentaje de voto es superior: un 24,28% con respecto al 21,43% conseguido aquel 2015 por Javier Lambán. El único triunfador en la izquierda es la Chunta Aragonesista (CHA), que ha pasado de tres a seis escaños de la mano del joven Jorge Pueyo.

Aragón queda así en manos de la extrema derecha en unos comicios en los que el PP se ha alzado con la victoria al obtener 26 escaños -dos menos que en 2023- y Vox ha doblado su resultado con 14.

La debacle de los socialistas ha sido evidente desde que ha comenzado el escrutinio de unas elecciones que partían con Azcón como favorito. Pilar Alegría, la exministra de Educación, ha sido la primera en someterse a la estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de desplegar a sus ministros en las comunidades.

En su intervención post-elecciones, Alegría ha felicitado al PP y a su candidato por su victoria y ha agradecido a los votantes socialistas. Además, ha expuesto que asumen el resultado y que liderarán una oposición "vigilante, seria y responsable": "No es un buen resultado. Cualquier resultado que no nos permita conformar Gobierno nunca será bueno".

"Es evidente que nuestro objetivo no se ha cumplido. Estamos ante unas elecciones que no estaban en la agenda de los aragoneses y es que fueron convocadas por Azcón atendiendo al mandato del Feijóo. Hoy el PP es aún más rehén de la ultraderecha en esta comunidad", añade.

Es por ello que indica que los aragoneses van a ser los mayores "perjudicados" y se pregunta si Azcón seguirá "utilizando a Aragón como instrumento para sus ambiciones personales y partidistas": "Ha antepuesto una estrategia política a la estabilidad y las necesidades reales de esta tierra".

Tras el cierre electoral, la candidata a la Presidencia ha señalado que van "a seguir con más fuerza" y que tienen "un trabajo importante a realizar desde ya": "El PSOE va a llegar a municipales con voluntad y ganas. Fuertes. Vamos a trabajar con dedicación y humildad. Si nos comportamos así, no tengáis duda de que en próximas elecciones volveremos a recuperar apoyo de aragoneses".

CHA y Vox, los triunfadores

Una de las sorpresas de la jornada electoral ha sido el ascenso de la Chunta Aragonesista (CHA) al mando del joven Jorge Pueyo, que ha conseguido tres nuevos diputados situándose en seis. Asimismo, IU-Movimiento Sumar, y su representante Marta Abengochea, mantendrían el escaño con el que contaba. El batacazo también se ha adueñado de las filas del Podemos de María Goikoetxea, que desaparece de las Cortes quedándose sin representación al perder su único diputado.

Por su parte, el Partido Aragonés (PAR) de Alberto Izquierdo también perdía un escaño, quedándose fuera del ámbito político de la comunidad. Otra de las formaciones que han obtenido menos voots es la liderada por Tomás Guitarte, Existe, que ha perdido uno de sus tres diputados. La formación que encabeza Alejandro Nolasco, Vox, se ha disparado y ha sacado 14 diputados, en lugar de los siete que tenía en la actualidad, siendo el partido que más ha incrementado su representación.

