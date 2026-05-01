Sánchez responde a Abascal después de llamarle "chulo de putas": "No saben ni criticar"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha intervenido en el primer acto de campaña oficial en Málaga y ha tirado de ironía al replicar: "Tiene asesores que cobran 30.000 euros al mes (...) Si tienes a alguien que cobra eso, se espera algo más elaborado, ¿no? Es que no dan palo al agua".

En el primer acto oficial de campaña en Andalucía, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió a los insultos de Santiago Abascal, líder de Vox, quien lo llamó "chulo de putas". Sánchez, con ironía, criticó la falta de creatividad en los ataques de Abascal, mencionando que sus asesores, que cobran altos salarios, deberían ofrecer críticas más elaboradas. En el mismo evento, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que las políticas de Vox y el PP son similares, especialmente en temas como la inmigración y el cambio climático. Zapatero instó a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, a frenar los insultos hacia el Gobierno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido este viernes en el primer acto de campaña oficial por las elecciones en Andalucía desde Málaga y ha aprovechado para responder al insulto del líder de Vox, Santiago Abascal, después de que, también en plena campaña andaluza, llamara a Sánchez "chulo de putas".

"Si hoy los españoles tienen un problema y los trabajadores es Pedro Sánchez", afirmaba Abascal cuando los presentes en el mitin comenzaron a corear insultos contra el presidente del Gobierno llamándole "hijo de puta". Tras esto, el de Vox ha agregado: "Es el momento en el que yo aprovecho para beber agua. Siempre os digo que madre tenemos todos y no es la madre, es él. Es él, que actúa.... el puto amo actúa como un chulo de putas".

Ante esto, el presidente del Gobierno ha tirado de ironía. En su réplica ha asegurado que, a estas alturas, Abascal no sabe "ni criticar". "Abascal ha vuelto a insultarme, siempre la tiene conmigo y con Marlaska, siempre nos insulta", ha señalado después de que hace una semana llamara "mierda" a Sánchez y "rata" a Fernando Grande-Marlaska.

"Tiene asesores que cobran 30.000 euros al mes, que digo yo, si el asesor cobra 30.000 euros al mes, ¿cuánto cobrará el asesorado? Si tienes a alguien que cobra eso, se espera algo más elaborado, ¿no? Es que no dan palo al agua. No saben ni criticar", ha agregado el presidente del Gobierno este viernes.

"Vox y el PP, la misma cosa es"

En el mismo acto ha hablado también el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha advertido que "ya no hay truco" porque se ha demostrado que las políticas del PP y Vox son iguales "en contra" de la inmigración o del cambio climático y sin condenar la guerra: "Vox y el PP, la misma cosa es".

Zapatero ha participado en el acto para arropar a la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y ha avisado de que en las elecciones "votar al PP es lo mismo que votar a Vox, y votar a Vox es lo mismo que votar al PP". Ha lamentado que esos partidos tienen "la misma política de insultar, descalificar, injuriar gravemente al Gobierno y especialmente al presidente", como cree que ha hecho en este primer día de campaña el líder de Vox en un acto en Jaén.

"No caben los insultos como ha hecho" Abascal, promoviendo "las peores pasiones", ha dicho Zapatero, quien ha reclamado que "no siembren más odio" y den "golpes" a la Constitución. Ha hecho un llamamiento especial al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a quienes le "secundan" en los medios, para que diga "ya basta" de insultar al presidente.

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