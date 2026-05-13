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Noche electoral en laSexta

Especial 'ARV: Elecciones Andalucía', este domingo a las 21:00 horas en laSexta

El contexto El plató de Al Rojo Vivo se prepara para otra jornada electoral decisiva, en esta ocasión, en Andalucía. Este domingo, el equipo del programa ofrecerá un programa especial a partir de las 21 h para analizar resultados y posibles escenarios tras las votaciones.

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Tras las citas electorales en Aragón y Castilla y León, el calendario político sigue avanzando en un año marcado por las urnas. laSexta volverá a convertirse en referencia informativa con una nueva edición especial de Al Rojo Vivo para seguir en directo las elecciones autonómicas de Andalucía del próximo 17 de mayo.

La cadena desplegará un amplio operativo para contar minuto a minuto todo lo que ocurra en una jornada clave para el rumbo político andaluz y también para medir el pulso del panorama nacional.

Desde las 21:00 horas, ARV reunirá a su equipo habitual junto a analistas y expertos para desgranar los resultados, interpretar los datos y analizar todas las claves de la noche electoral.

Además, habrá conexiones en directo desde distintos puntos de Andalucía para acercar a los espectadores el ambiente, las reacciones y la última hora de una cita decisiva.

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