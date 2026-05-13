Preocupación y pesimismo en el PSOE ante el resultado electoral de Montero en Andalucía y su "tropiezo" con los agentes muertos en Huelva

Los detalles Dirigentes de peso del PSOE reconocen como un "tropiezo severo" las palabras de su candidata en Andalucía y reconocen que es ya los que les faltaba en esta recta final del campaña. Admiten además que no están consiguiendo movilizar a su electorado.

Los socialistas enfrentan una preocupante situación electoral en Andalucía. Según fuentes de laSexta, hay un ambiente de pesimismo en el PSOE ante las elecciones del 17 de mayo. Un error de la candidata María Jesús Montero, al referirse a la muerte de dos guardias civiles como un "accidente laboral", ha sido calificado como un tropiezo serio en una campaña ya complicada. A pesar de los esfuerzos, no logran movilizar a su electorado. Pedro Sánchez ha intensificado su presencia en la campaña, participando en varios actos, incluido un mitin en Granada junto a Montero, en un intento por revertir la situación.

Los fantasmas de una debacle electoral en Andalucía acechan a los socialistas. A estas horas, según ha podido saber laSexta, hay mucha preocupación y mucho pesimismo en el PSOE por lo que pueda ocurrir el próximo domingo 17 de mayo en la cita electoral.

Así, intentan justificar de alguna forma lo que reconocen como un "tropiezo" de su candidata María Jesús Montero al referirse al trágico suceso en el que murieron dos guardias civiles que combatían al narcotráfico en Huelva como un "accidente laboral". Y señalan la matización que hizo Montero después en sus redes sociales, explicando que se refería a "fallecidos en acto de servicio".

Pero son muchos los dirigentes del PSOE (dirigentes de peso) que califican esto como un tropiezo muy serio en una campaña que no les está yendo nada bien. Admiten que no están consiguiendo movilizar a su electorado, a mucho votante socialista que ya les abandonó con Juan Espadas y que aunque volvieron con Pedro Sánchez en las elecciones del 23, ahora no les están consiguiendo movilizar.

Y este "tropiezo severo" de María Jesús Montero, reconocen las citadas fuentes, ya es lo que les faltaba.

No obstante, lucharán hasta el último minuto de campaña. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intensificado esta semana su presencia en los actos electorales. Hoy mismo, a las 18:00 horas, estará junto a Montero en un mitin en Pulianas (Granada). Será la tercera intervención de Sánchez desde que arrancó oficialmente la campaña autonómica el pasado 1 de mayo.

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