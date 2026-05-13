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Elecciones en Andalucía

Preocupación y pesimismo en el PSOE ante el resultado electoral de Montero en Andalucía y su "tropiezo" con los agentes muertos en Huelva

Los detalles Dirigentes de peso del PSOE reconocen como un "tropiezo severo" las palabras de su candidata en Andalucía y reconocen que es ya los que les faltaba en esta recta final del campaña. Admiten además que no están consiguiendo movilizar a su electorado.

María Jesús Montero, durante la campaña electoral bajo el lema "Vota sanidad pública".María Jesús Montero, durante la campaña electoral bajo el lema "Vota sanidad pública".Nono Rico / Europa Press
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Los fantasmas de una debacle electoral en Andalucía acechan a los socialistas. A estas horas, según ha podido saber laSexta, hay mucha preocupación y mucho pesimismo en el PSOE por lo que pueda ocurrir el próximo domingo 17 de mayo en la cita electoral.

Así, intentan justificar de alguna forma lo que reconocen como un "tropiezo" de su candidata María Jesús Montero al referirse al trágico suceso en el que murieron dos guardias civiles que combatían al narcotráfico en Huelva como un "accidente laboral". Y señalan la matización que hizo Montero después en sus redes sociales, explicando que se refería a "fallecidos en acto de servicio".

Pero son muchos los dirigentes del PSOE (dirigentes de peso) que califican esto como un tropiezo muy serio en una campaña que no les está yendo nada bien. Admiten que no están consiguiendo movilizar a su electorado, a mucho votante socialista que ya les abandonó con Juan Espadas y que aunque volvieron con Pedro Sánchez en las elecciones del 23, ahora no les están consiguiendo movilizar.

Y este "tropiezo severo" de María Jesús Montero, reconocen las citadas fuentes, ya es lo que les faltaba.

No obstante, lucharán hasta el último minuto de campaña. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intensificado esta semana su presencia en los actos electorales. Hoy mismo, a las 18:00 horas, estará junto a Montero en un mitin en Pulianas (Granada). Será la tercera intervención de Sánchez desde que arrancó oficialmente la campaña autonómica el pasado 1 de mayo.

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