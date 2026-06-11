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El Supremo se posiciona en contra del indulto al ex fiscal general Álvaro García Ortiz

El contexto El Supremo se pronuncia así tras conocerse que la Fiscalía defendía un indulto parcial a García Ortiz para aminorar la duración de la pena de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sale del Tribunal SupremoEl fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sale del Tribunal SupremoAgencia EFE

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de un eventual indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz después de su condena por revelación de secretos, al considerar que no hay razones de justicia, equidad o utilidad pública para que le sea concedido por el Gobierno.

En su informe, al que ha tenido acceso laSexta, el tribunal que juzgó a García Ortiz señala que "los hechos fueron graves, han producido una afectación importante de la institucionalidad del Ministerio Público por la relevancia de su función, como promotor de la justicia, garante de la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la legalidad".

Fue el pasado enero cuando el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes comenzó los trámites a raíz de una primera petición de indulto para García Ortiz y emplazó al alto tribunal a que informase sobre esa solicitud al ser el órgano que dictó la sentencia. Este informe es preceptivo, no vinculante.

Noticia pendiente de ampliación.

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