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Guerra civil en Vox

Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith tras rechazar su último recurso

El contexto El Comité de Garantías de Vox anunció a principios de marzo la expulsión de Javier Ortega Smith del partido al considerar que había cometido una "infracción muy grave" tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

Javier Ortega Smith, como portavoz de Vox en el pleno madrileño
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Vox ha expulsado definitivamente al que fuera su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega Smith tras rechazar el recurso de alzada que interpuso el también diputado contra su salida, según ha adelantado Europa Press y ha podido confirmar laSexta.

Este era el último paso que le quedaba a Ortega Smith en la formación liderada por Santiago Abascal para frenar su salida y ahora, tras la decisión que se ha resuelto en el Comité Ejecutivo Nacional de Vox. Según ha podido saber laSexta, Ortega Smith no se va a quedar quieto y a lo largo del día va reaccionar a través de las redes sociales. Además, va a llevar esta expulsión definitiva a los tribunales y en los próximos días hará una convocatoria de prensa para hablar sobre ello.

En este último caso, podría dilatar así su retirada de la portavocía del grupo municipal en la capital y evitar de facto que Arantxa Cabello, elegida por la dirección, sea la voz de los de Santiago Abascal en Cibeles.

El Comité de Garantías de Vox anunció a principios de marzo la expulsión de Javier Ortega Smith del partido al considerar que había cometido una "infracción muy grave" tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

Por su parte, Ortega Smith insistió en su intención de continuar al frente del grupo municipal hasta el final del mandato, en mayo de 2027, ya que, a su juicio, "es lo legítimo". También tienen expedientes de expulsión los concejales afines a Ortega Carla Toscano e Ignacio Ansaldo.

Por otro lado, en cuestión de días o semanas se terminará de materializar la expulsión definitiva de Iván Espinosa de los Monteros. Según indican en privado, es el exdirigente que más daño hace a la formación de Abascal. Esa expulsión se va a materializar por haber abierto la veda de un congreso extraordinario en el partido, que no se va a realizar.

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