Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz tras el intercambio de ataques con Estados Unidos

Personas caminan por la playa, con embarcaciones visibles en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán

Sí, pero... Ambos países se desmienten el uno al otro en esta nueva escalada del conflicto. Trump asegura haber hablado directamente con oficiales iraníes durante el bombardeo, algo que Irán niega. EEUU también niega el cierre del estrecho de Ormuz y afirma que "los buques comerciales continúan transitando".

El Cuartel General Central de Jatam al Anbiya de Irán ha anunciado el cierre del estrecho de Ormuz a todas las embarcaciones debido a ataques estadounidenses en Hormozgan, advirtiendo que cualquier barco que intente pasar será atacado. La Guardia Revolucionaria iraní ha justificado el cierre por violaciones del alto el fuego por parte de EE.UU. Sin embargo, el Mando Central del Ejército de EE.UU. ha desmentido el cierre, afirmando que el tráfico sigue. EE.UU. ha realizado ataques en Irán en "legítima defensa", dejando heridos y atacando capacidades militares iraníes. Las fuerzas estadounidenses permanecen alerta ante la situación.

El Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha anunciado este miércoles el "cierre" del estrecho de Ormuz "a todo tipo de embarcaciones", petroleros y buques mercantes inclusive, poco después de que el Ejército de Estados Unidos haya lanzado, por segunda noche consecutiva, una oleada de ataques contra distintos puntos de la República Islámica.

"Ante el inicio de los ataques del Ejército agresor de ese país —Estados Unidos— contra algunas regiones del sur de la provincia de Hormozgan, a partir de este momento, debido a la inseguridad en la región, se declara el estrecho de Ormuz cerrado al tráfico de cualquier tipo de embarcación, incluidos los petroleros y los buques mercantes, y se verá afectado cualquier tipo de tráfico", ha anunciado el cuartel en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

A renglón seguido, el mismo mando del Ejército de Irán ha advertido que "cualquier barco" que "intente atravesar" el estratégico paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán "será objeto de ataques", al tiempo que ha avanzado que las Fuerzas Armadas iraníes "darán una respuesta contundente y decisiva" a "cualquier agresión y maldad del Ejército estadounidense, agresor y terrorista, en la región".

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní, que ha precisado que el "cierre" se mantendrá "hasta nuevo aviso", ha justificado esta decisión alegando "repetidas violaciones" del alto el fuego pactado entre Washington y Teherán el pasado mes de abril, por parte de Estados Unidos.

"Advertimos que ningún buque debe abandonar su fondeadero en el golfo Pérsico y el mar de Omán", ha apuntado la fuerza castrense subrayando que "acercarse al estrecho de Ormuz se considerará una forma de colaboración con el enemigo".

Las conversaciones entre Irán y EEUU se desmoronan en medio de una nueva escalada bélica

Con todo, tras conocerse las declaraciones de las fuerzas iraníes, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha desmentido el referido cierre asegurando que "esta noche siguen entrando y saliendo buques mercantes por el estrecho de Ormuz".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado haber hablado este miércoles con un grupo de oficiales iraníes desde la sala de crisis de la Casa Blanca, para exigirles que acepten sus negociaciones mientras el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) realizaba bombardeos en la República Islámica de acuerdo con el medio Fox News.

Trump habría insistido a un grupo de altos mandos militares iraníes que acepten las condiciones de un acuerdo presentado por Estados Unidos, según el reportero Trey Yingst de Fox News, quien se comunicó con el presidente mientras el Centcom realizaba ataques en Irán. El mandatario detalló que durante los operativos ejecutados esta noche no hubo colaboración de las fuerzas armadas de Israel, como en otras ocasiones, mientras que Irán niega que se haya producido esa llamada.

Segunda jornada de ataques

El Ejército de Estados Unidos ha dado por concluida la última oleada de ataques "en legítima defensa" lanzados en la madrugada de este jueves contra "múltiples objetivos" en Irán, acciones que, según medios iraníes, dejan al menos dos personas heridas en el sur del país.

"Las fuerzas del CENTCOM llevaron a cabo nuevos ataques en legítima defensa contra múltiples objetivos en Irán el 10 de junio, siguiendo las instrucciones del comandante en jefe", ha indicado el órgano castrense en un comunicado.

Concretamente, el mando estadounidense ha hecho referencia a ataques contra capacidades de vigilancia militar, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea iraníes "en todo el país". Todo ello, reza el texto castrense, por medio del disparo de munición "de precisión" contra "objetivos iraníes que representaban una amenaza para las fuerzas estadounidenses y los buques mercantes internacionales que transitaban por aguas regionales".

A renglón seguido, el CENTCOM ha defendido que las fuerzas estadounidenses permanecen "vigilantes, letales y preparadas", tras su "respuesta" a la "agresión injustificada y continuada de Irán".

Por cuenta de los referidos ataques, la agencia de noticias iraní Mehr ha indicado que al menos dos civiles han resultado heridos por la metralla procedente de la explosión de "misiles enemigos", en la región de Kurgan, en la provincia de Minab, en el sur.

A su vez, minutos antes de la publicación del referido comunicado castrense estadounidense, también Mehr ha informado del sonido de explosiones en Karaj, localidad situada a unos 40 kilómetros al oeste de la capital, Teherán; en Varamin, centro; en el condado de Sirik, en el sur, y en la ciudad portuaria de Bandar Abbas.

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