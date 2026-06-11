El juez autoriza a la UCO a rastrear las cuentas del novio de Ayuso desde 2014 por sus negocios con el grupo Quirón

Los detalles El magistrado Antonio Viejo ordena a 16 entidades bancarias que remitan a los agentes toda la información relativa a movimientos y saldos de Alberto González Amador, así como de otras personas relacionadas con la causa de presunta corrupción que investiga.

El juez del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, Antonio Viejo, ha autorizado a la UCO de la Guardia Civil a investigar las cuentas de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Se han solicitado a 16 entidades bancarias los movimientos del empresario desde 2014. La autorización se retrasó por la saturación del juzgado y la prioridad de otros casos. La Audiencia de Madrid rechazó un recurso de González Amador para archivar la investigación sobre el presunto uso de una empresa pantalla para recibir ingresos de Quirón. Se le investiga por presuntos delitos de administración desleal y corrupción, relacionados con una posible comisión encubierta.

El juez del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid Antonio Viejo ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a rastrear las cuentas de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ordenando a 16 entidades bancarias que remitan a los agentes los movimientos y saldos del empresario desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad, según el auto al que ha tenido acceso laSexta.

La petición se realizó en diciembre. El magistrado justifica que la autorización no se ha ejecutado hasta ahora por la saturación del juzgado y porque se ha dado prioridad a causas con preso y con dinero en juego, como establece la ley.

El juez busca "catálogo real de bienes de los investigados" y considera "prioritaria" la petición de información bancaria tanto de González Amador como a otras personas relacionadas con el delito de presunta corrupción en los negocios investigado en esta causa.

"En las presentes actuaciones las diligencias interesadas tienen por objeto construir, de manera preliminar, el catálogo real de bienes de los investigados y su entorno más cercano, para de este modo vislumbrar si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida y determinar, caso de haberse producido, si dicho enriquecimiento habría podido tener su origen en la investigación aquí llevada en la presente pieza separada", recoge el juez en su auto.

Fuentes del gobierno de Ayuso aseguran a laSexta que no es una información "que competa a la Comunidad de Madrid. Desde Más Madrid "celebran" lo que consideran como una "buena noticia": "Ya era hora de que se investigaran los dudosos negocios de González Amador".

Lo que se investiga en la causa

La Audiencia de Madrid rechazó en abril el recurso de González Amador en el que pedía archivar la investigación sobre si utilizó una empresa pantalla para cobrar sus ingresos de Quirón. El empresario argumentaba ausencia de indicios de delito.

En un auto, el tribunal señala que la defensa de González Amador no recurrió la decisión del juez instructor de ordenar a la UCO de la Guardia Civil que analice la relación del investigado con la empresa Quirón, sino que pidió el archivo de la causa por ausencia de indicios de delito.

Una petición que, según explica el documento, ha de realizarse ante el juez instructor que investiga esos hechos y no ante la Audiencia: "Este Tribunal, con funciones revisorias, no puede pronunciarse al no existir resolución previa dictada por el Instructor", reza el auto.

Al novio de Ayuso se le investiga en esta causa por presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios, ante la sospecha del uso de una empresa pantalla para cobrar sus ingresos de Quirón. Se trataría de un presunto pago de casi medio millón de euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Una operación en la que el fiscal observa indicios de una posible comisión encubierta.

En concreto, la Fiscalía ponía el foco en el siguiente movimiento de Amador tras cobrar dos millones de euros como comisión en plena pandemia por la compra de mascarillas. En concreto, a la compra, a través de su empresa Maxwell Cremona, de Círculo de Belleza SL días después.

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