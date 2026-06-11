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Unos narcotraficantes ametrallan a la Guardia Civil en Huelva: se han incautado más de 1.000 kilos de hachís

¿Qué ha pasado? Una vez avistada la embarcación, se estableció un dispositivo con agentes de diferentes especialidades. Al llegar al lugar en el que iban a descargar la droga, los sospechosos abrieron fuego con armas largas.

Embarcación de la Guardia CivilEmbarcación de la Guardia CivilEuropa Press
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La Guardia Civil ha tenido que abrir fuego contra unos narcotraficantes armados con armas largas en Huelva que han disparado contra los agentes en una operación contra el narcotráfico. Todo ha sucedido en Punta Umbría, donde las fuerzas del orden han detenido a una persona y ha intervenido un total de 56 bardos con 1.120 kilos de hachís.

Tal y como cuenta el Instituto Armado en una nota de prensa, todo sucedió durante la madrugada cuando se avistó una embarcación semirrígida a unas ocho millas náuticas de la localidad de Punta Umbría.

En ese momento, se estableció un dispositivo operativo con agentes de diferentes especialidades por tierra y mar para interceptar dicha embarcación en un lugar en el que había varias personas para realizar la descarga de la droga, una furgoneta y un turismo.

Cuando se les localizó, los narcotraficantes abrieron fuego con armas largas contra los agentes, que respondieron con disparos a dicha agresión. En el tiroteo no resultó herido ningún guardia civil.

Acto seguido, los autores de los disparos huyeron a pie del lugar, pero los agentes consiguieron detener a uno de los sospechosos.

Se ha establecido un dispositivo de cierre al objeto de encontrar a las personas que se han dado a la fuga, que cuenta con agentes del Servicio Marítimo, patrullas de Seguridad Ciudadana, componentes del Destacamento Tráfico, Servicio Aéreo, Equipo Pegaso, Grupo Cinológico, Grupo Cinológico, Compañía Fiscal, USECIC y Policía Judicial. Asimismo, se ha solicitado colaboración de otros cuerpos policiales.

En esta operación se han intervenido 56 fardos de hachís con un peso cercano de 1.120 kilos y un arma corta de fuego encontrada en el interior de un vehículo. Además, se han hallado varios casquillos y proyectiles en el lugar de los hechos para su análisis en Criminalística.

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