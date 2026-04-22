¿Quién se presenta a las elecciones en Andalucía? Todos los candidatos, partido a partido

El líder de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en un acto de la precampaña para las elecciones autonómicas del 17 de mayo

Los cinco partidos con representación parlamentaria encabezan las encuestas, aunque no son los únicos que se presentan. Conoce a los candidatos de todos y cada uno de los partidos y coaliciones que concurren el 17 de mayo en Andalucía.

Andalucía acude a las urnas el 17 de mayo, un poco antes de lo previsto, para evitar el periodo de ferias en la región y, en palabras del presidente de la Junta, facilitar la máxima participación en el proceso. Para estos comicios, un total de 13 partidos han presentado sus candidaturasen todas las circunscripciones mientras que otras concurren únicamente en alguna de las ocho provincias. Pese a las muchas opciones, sólo cinco partidos tienen representación parlamentaria y, según las encuestas, así seguirá siendo.

Todo apunta a que el Partido Popular volverá a ganar las elecciones andaluzas, la duda reside en si Juanma Moreno, que repite como líder de la candidatura, conseguirá una mayoría absoluta holgada o, por el contrario, dependerá del apoyo de otros, aunque sea en pequeñas cantidades. La mayor parte de las encuestas le dan a Moreno la mayoría absoluta, aunque algunos sondeos apuntan a que no superaría la barrera de los 53 escaños, lo que lo dejaría fuera de la mayoría que, en Andalucía, está fijada en 55 escaños.

Por el PSOE se presenta una nueva cara, aunque ya conocida: la exministra de Hacienda María Jesús Montero se presenta como candidata a presidir la Junta, tomando el relevo de Juan Espadas, que optó por echarse a un lado y que el partido contara con un "revulsivo" con el fin de tener una opción ganadora el 17M. Sin caídas libres en este caso, las encuestas apuntan a que la lista socialista perderá en torno a un punto porcentual, lo que podría suponer la pérdida de hasta un par de escaños. Montero es, además, la única mujer que lidera una candidatura de las cinco con representación parlamentaria en estas elecciones.

Otro partido que ha cambiado de candidato —como ha hecho en todos los procesos electorales recientes— es Vox, partido del que fue expulsada Macarena Olona meses después de liderar la candidatura de la formación en las elecciones de 2022. La opción de los de Santiago Abascal es el gaditano Manuel Gavira, actual portavoz de Vox en el Parlamento andaluz y diputado autonómico desde 2018.

Por Andalucía se presenta, en sustitución de Inmaculada Nieto, Antonio Maíllo como líder de una coalición en la que finalmente está integrado Podemos. Mientras, después de la retirada de Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía estará representada por el portavoz en el Parlamento, el gaditano José Ignacio García Sánchez. Pero más allá de estos nombres están muchos otros, los de los integrantes de todas y cada una de las candidaturas proclamadas por la Junta, que puedes consultar en la siguiente tabla:

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