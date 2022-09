Vox aleja a Macarena Olona definitivamente. El portavoz en el Congreso de la formación, Iván Espinosa de los Monteros, afirma que, "a la vista de lo sucedido y del daño que se está haciendo", Vox ha decidido que ha llegado "el fin del camino" en su relación con Olona.

"Nos está causando mucho dolor a gente que le tenemos cariño", reconoce el portavoz, que ha deseado "lo mejor en lo político" a la que fuera la candidata de la formación para presidir la Junta de Andalucía en las pasadas elecciones autonómicas.

Este jueves, en una entrevista en 'ABC', Olona criticaba la falta de "democracia interna" en la formación y el "trato sin respeto" que había detectado. "No concibo que el resultado de nuestra conversación no sea caminar juntos. No estoy echando ningún pulso", reconocía, negando que haya generado una crisis en Vox.

"Se están anticipando unos pasos que todavía no he dado en el camino que estoy recorriendo. Lo primero que se tiene que producir es esa conversación entre Santiago y yo. Esa conversación de tú a tú en la que desde luego tendremos que ver si podemos seguir caminando juntos, por Andalucía y por España", decía Olona.

Por su parte, Santiago Abascal ha insistido durante esta semana que estaba "a la expectativa" de conocer qué pasos quería dar Olona. "Estamos a la expectativa y a la espera de que ella misma nos cuente si ha decidido volver a la política y afiliarse de nuevo a Vox o si por el contrario va a mantener lo que nos planteó hace un mes", decía este martes el líder de Vox.