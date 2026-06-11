Dos muertos y al menos 24 heridos en un incendio en un bloque de viviendas en Magaluf

Los detalles Los servicios de emergencias han informado de 24 heridos, entre ellos ocho bomberos.

Un incendio en un bloque de viviendas en Magaluf, Mallorca, ha dejado dos fallecidos y 24 heridos, entre ellos ocho bomberos. El fuego se originó en la tercera planta, y el humo se propagó por el hueco de la escalera, dificultando la evacuación. Las víctimas intentaron salir por la escalera, lo que resultó fatal. Diez personas permanecen confinadas en sus hogares, pero están seguras. La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, han expresado su pesar por el suceso y agradecido el trabajo de los bomberos y servicios de emergencia. laSexta.

Dos personas han fallecido en un incendio en un bloque de viviendas en Magaluf (Mallorca). Además, según la información facilitada por los servicios de emergencias, hay 24 heridos, entre ellos ocho bomberos.

Del total de heridos, cuatro han tenido que ser trasladados -dos al Hospital Son Llàtzer y dos a Son Espases- cuatro han sido valorados 'in situ' y otros ocho se están valorando por el 061. Se trata de un inmueble situado en la calle Martín Ros García de Magaluf.

Según ha indicado el alcalde de la localidad, Juan Antonio Amengual, en declaraciones a la 'Cadena Ser', las víctimas han muerto al intentar abandonar el edificio por la escalera. El incendio, según han informado los Bomberos de Mallorca, se ha originado en la tercera planta del edificio y una decena de personas permanecen confinadas en el interior.

El director insular de Emergencias, Joan Fornàs, ha explicado que a su llegada, los bomberos se han encontrado con un fuego "muy violento". El humo se ha desplazado por el hueco de la escalera, que ha hecho efecto chimenea y se ha elevado por todo el edificio.

Las personas confinadas, ha indicado, están ahora seguras en sus domicilios y podrán salir cuando los efectivos terminen de ventilar el inmueble, momento en que serán atendidas en el hospital de campaña que se ha instalado.

Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha señalado que está en contacto con el alcalde de Calvià, y con los responsables de los servicios de Emergencias y del 061 para conocer la evolución de la situación y de los afectados.

"Mi pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas, todo mi apoyo a las personas afectadas y mi agradecimiento a bomberos y profesionales sanitarios por su rápida respuesta", ha declarado la presidenta balear en su cuenta de X.

Por su parte, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha afirmado que se trata de "un día muy triste". "La actuación de los bomberos ha sido espectacular, han hecho un gran trabajo. Todos los vecinos están desalojados y es un drama. Cuando hay un incendio, uno se tiene que quedar dentro de su casa e ir al balcón, porque las personas han ido hacia la escalera y eso ha sido el principal problema, según parece", ha afirmado.

El alcalde ha informado también que desde primera hora de la mañana la presidenta del Govern, Marga Prohens, como el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han estado al tanto del suceso. Amengual ha mostrado sus condolencias y ha explicado que se trabaja en la atención de las víctimas.

"Estamos desolados, estamos muy tristes. Vamos a ver a los familiares. De momento los vecinos están en un recinto, les estamos atendiendo en sus necesidades", ha declarado Amengual.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, se encuentra siguiendo "con mucha preocupación" las consecuencias del trágico incendio y ha mostrado su apoyo a las familias de las víctimas.

En su cuenta en la red social X, la expresidenta del Govern balear ha recordado que este suceso ha costado la vida a dos personas y ha dejado a otras muchas heridas, entre ellas varios bomberos.

"Todo mi cariño y mi apoyo a las familias de las víctimas, a las personas heridas y a todos los vecinos afectados por esta tragedia. Gracias a los servicios de emergencia por su rápida actuación, su profesionalidad y su dedicación en unos momentos tan difíciles", ha afirmado.

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