Al PP se le atraganta la prioridad nacional de Vox: defienden diferencias con la tesis de Abascal mientras Feijóo calla

¿Por qué es importante? Ester Muñoz ha afirmado que los 'populares' no comulgan con las tesis de Vox en tres aspectos: la asistencia sanitaria urgente, el concepto de "remigración" y la eliminación de la asistencia jurídica gratuita en procesos de expulsión de migrantes.

El Partido Popular (PP) enfrenta dificultades con la propuesta de prioridad nacional de Vox. Mientras Alberto Núñez Feijóo evita pronunciarse, Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, defiende la asistencia sanitaria urgente para migrantes irregulares, pero no la prestación universal. El PP planea enmendar la propuesta de Vox sobre el acceso al Sistema Nacional de Salud, destacando diferencias como la eliminación de asistencia sanitaria a extranjeros irregulares, el concepto de "remigración" y la asistencia jurídica gratuita en expulsiones. Muñoz niega que el PP diluya los acuerdos autonómicos con Vox y subraya que votarán en contra de propuestas que incluyan estos puntos.

Al Partido Popular (PP) se le atraganta la prioridad nacional de Vox, que empieza a defender con matices y aclaraciones mientras el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, se ha limitado a no responder cuando le han preguntado sobre este tema. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha defendido, por su parte, que los migrantes en situación irregular reciban asistencia sanitaria urgente, pero no se ha mostrado partidaria de concederles el derecho a la prestación universal.

Así lo ha dicho Muñoz en una rueda de prensa en la que ha anunciado que enmendarán la proposición no de ley (PNL) de Vox que reclama la prioridad nacional en el acceso al Sistema Nacional de Salud. Muñoz ha recalcado que el PP ha llegado a acuerdos con Vox en Extremadura y Aragón en los que se sienten "cómodos" con el concepto de prioridad nacional entendido como "el arraigo que hay que tener para acceder a determinados servicios públicos".

Tras esto, Muñoz ha advertido, sin embargo, que hay "muchas" cuestiones en las que difieren del partido de Santiago Abascal, que quiere "ir más allá" y, por eso, la semana pasada el PP votó en contra de una moción de Vox que lleva la prioridad nacional a la sanidad o la justicia. Algunas de esas diferencias están incluidas también en la PNL de este martes, ha señalado Muñoz, como la eliminación de la prestación sanitaria a los extranjeros en situación irregular que propugna Vox.

Según ha explicado, hay que diferenciar el derecho a la prestación sanitaria —vinculado a estar de forma legal, al arraigo y a la contribución al país— y el acceso a la prestación por "peligro urgente" de la persona "sea regular o no sea regular". "Son dos cuestiones distintas", ha insistido la portavoz 'popular'. "Si tú estás en mi país de forma irregular y tienes una cuestión urgente, por supuesto que se te atiende, solo faltaría", ha añadido, mientras señalaba que "va mucho más allá del vida o muerte, pero eso no tiene que ver, por ejemplo, con operaciones programadas", ha puntualizado.

El PP también rechaza el concepto de "remigración" que propugna Vox para deportar de forma "masiva" a migrantes en situación irregular. Muñoz ha puntualizado que el PP es un partido humanista que no cree en la colectivización de las personas, sino en la persona como "ente individual" y, por tanto, defiende que las expulsiones del país deben ser "de forma individual y con todas las garantías".

Un tercer aspecto en el que los 'populares' no comulgan con las tesis de Vox es en la eliminación de la asistencia jurídica gratuita en procesos de expulsión de migrantes, ha añadido Muñoz. "En esas tres cuestiones nosotros no estamos de acuerdo con Vox y no figuran en nuestros pactos", ha recalcado, y ha advertido que el PP votará en contra en todas las PNL o mociones que las incluyan.

Muñoz ha negado que su partido esté "diluyendo" lo firmado con Vox en los pactos autonómicos respecto a la prioridad nacional. "No estamos diluyendo nada; estamos reflejando literalmente lo que viene en el acuerdo", ha subrayado en respuesta al aviso de la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. En una rueda de prensa, Millán ha advertido al PP de que no permitirá que el criterio de la prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos quede "diluido" y que luchará por "hacer valer" todos sus postulados en los gobiernos.

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