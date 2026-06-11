"Ya se me ha escapado Félix": Leire Díez intentó contactar con Bolaños por la nacionalidad de un exviceministro venezolano

La exmilitante socialista Leire Díez sale de una rueda de prensa, en el Hotel Novotel, a 4 de junio de 2025, en Madrid (España)

¿Por qué es importante? Un informe de la UCO recoge mensajes entre Leire Díez e Ismael Oliver, que pregunta a la exmilitante si "sabe algo de la nacionalidad" de Nervis Villalobos, exviceministro de Venezuela que reside en España desde hace más de una década.

Leire Díez intentó contactar con Félix Bolaños para obtener la nacionalidad española para Nervis Villalobos, exviceministro venezolano residente en España. Según un informe de la Guardia Civil, Díez conversó con el abogado Ismael Oliver sobre la necesidad de hablar "de la nacionalidad de Nervis", mencionando a "Félix", posiblemente refiriéndose a Bolaños. Sin embargo, el Ministerio de Justicia negó que Bolaños intercediera. La causa Duro Felguera, que investiga el blanqueo de fondos, complicó el expediente de Villalobos. Aunque una solicitud de 2017 fue denegada, la nacionalidad se concedió en 2025 bajo la ley de memoria democrática.

Leire Díez habría intentado contactar con Félix Bolaños para conseguir la nacionalidad española para el exviceministro venezolano Nervis Villalobos, que reside en España desde hace más de una década. En el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluido dentro del sumario del caso Leire Díez se recoge una conversación entre la fontanera del PSOE y el primer abogado de Koldo García, Ismael Oliver, en la que Leire le traslada su necesidad de hablar con él "de la nacionalidad de Nervis". "Ya se me ha escapado ayer Félix. Si puedes a la tarde, llámame, por favor", pide la exmilitante del PSOE al abogado.

Se trata de una primera referencia a "Félix", un nombre que lleva a pensar en el ministro Bolaños. Eso sí, la UCO deja claro que "estos momentos se desconoce a quién se refieren como Félix". El Ministerio de Justicia ha negado rotundamente que Bolaños haya intercedido en la concesión de la nacionalidad del exviceministro venezolano, según trasladan fuentes del Ministerio a laSexta.

Dentro de esta conversación, Oliver volvió a preguntar a Díez si sabía algo de la nacionalidad de Nervis, a lo que la fontanera responde: "Ayer me dijo Santos que le había dicho Félix que el motivo era por la causa en la AN en la que le piden 9 años". Esa causa era la de Duro Felguera, que investiga el blanqueo de fondos del chavismo en el rescate de la empresa asturiana.

"Igual que a Alvarado y a él se le han dado. Alvarado era funcionario y Nervis no; a su mujer se la han dado y está en Duro Felguera. Amiga, da la impresión que aquí hay alguien que o no se entera o no están haciendo nada. Creo que se lo deberías decir a Nervis", traslada Oliver a Díez, en una conversación que se produjo el 20 de diciembre de 2024.

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Leire dijo entonces que "no es que no se la vayan a dar", sino que "es lo que habían argumentado". La UCO recoge que Oliver "plantearía" la "cuestión" de la nacionalidad de su cliente "reiteradas veces iniciado el año 2025, incluyendo en una de sus conversaciones, entre sus peticiones, una entrevista con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, o alguien de su confianza". Según los investigadores, Díez "habría contactado con 'Hana', persona que pudiera corresponderse con Hana Jalloul Muro, en ese momento eurodiputada por el PSOE, reportando posteriormente a Ismael Oliver".

Las veces que Villalobos pidió la nacionalidad

En la causa constan "toda una serie de mensajes intercambiados entre Leire Díez y el citado Nervis (se refleja con el nombre de Gerardo en su lista de contactos)" para facilitar el contacto con una mujer que tenía un pleito con el fiscal José Grinda —contra quien habría actuado la presunta trama— en la sede del PSOE entre el 24 y 25 de octubre de 2024.

Según concluye la UCO, Leire "se habría dirigido a Santos para preguntar acerca de la situación del expediente de Nervis". "Este le habría comunicado que la causa de Duro Felguera suponía un problema para el expediente, a pesar de que, como indicó Oliver, otros investigados de la causa sí habrían obtenido la nacionalidad", prosiguen.

El Ministerio de Justicia entregó este martes a la UCO el expediente relacionado con la solicitud de nacionalidad española del exviceministro venezolano Nervis Villalobos a petición del juez Pedraz. El magistrado de la Audiencia Nacional acordó librar mandamiento judicial a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil para que le informase sobre "el estado actual de la solicitud de nacionalidad española" de Villalobos, "así como el expediente completo tramitado al efecto", e identificase a los funcionarios encargados.

Hubo una primera solicitud de nacionalidad por residencia, de 20 de febrero de 2017, que fue denegada el 17 de julio de 2020, así como una solicitud de nacionalidad acogiéndose a la ley de memoria democrática ante el Registro Civil, que fue concedida el 21 de abril de 2025 e inscrita el 23 de octubre.

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