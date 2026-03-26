Vox abre expediente a Iván Espinosa de los Monteros para expulsarle del partido

El líder de VOX, Santiago Abascal, y el portavoz nacional del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

Los detalles El líder de Vox continúa con la purga de las voces discordantes en su partido. El último es uno de los fundadores de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Vox, el partido de ultraderecha, enfrenta una creciente crisis interna. Han abierto un expediente para expulsar a su ex secretario general, Iván Espinosa de los Monteros, quien lo anunció en sus redes sociales. Espinosa, junto a otros exdirigentes como Javier Ortega Smith, lanzó un manifiesto pidiendo un congreso abierto para debatir la estrategia del partido. Critican que la dirección actual se encierra en sí misma y no permite diversidad de opiniones. Ortega Smith fue expulsado en marzo por desobediencia, tras frustrar su relevo en la portavocía del Ayuntamiento de Madrid. La situación refleja tensiones internas significativas en la formación.

Suma y sigue en la guerra civil de Vox. El partido de ultraderecha ha abierto expediente para expulsar a su ex secretario general Iván Espinosa de los Monteros. Él mismo lo ha anunciado en sus redes.

"El lunes pasado sobre las 20.30 horas, Juanma Moreno convoca elecciones anticipadas en Andalucía. Dos horas y media más tarde, a las 23.01, Vox me comunica que me abre expediente para expulsarme del partido", ha explicado en un mensaje que ha publicado en 'X'.

En las últimas semanas, el que fuera uno de los fundadores de Vox lanzó un manifiesto, junto a otros exdirigentes y críticos con la dirección nacional, como Javier Ortega Smith, para la celebración de un congreso abierto a todos los afiliados para debatir sobre la estrategia del proyecto político y los ámbitos de mejora en la organización.

Espinosa de los Monteros, que dejó la dirección del partido en 2023, afirmó en su cuenta de 'X' que "la actual estrategia de Vox consiste en encerrarse en sí mismo, atacando a todo y a todos los que muestran no ya un criterio distinto, sino simplemente estupor ante la situación que ellos mismos han creado". "La actual dirección muestra capacidad para retener, pero no para ensanchar", opinó.

Otra de las cara más críticas con la dirección de Abascal, el diputado Javier Ortega Smith, fue expulsado a principios de marzo de Vox. El Comité de Garantías señaló que había cometido una "infracción muy grave" tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

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