¿Puede haber 'efecto cascada' en las comunidades tras la convocatoria de elecciones en Extremadura? María Llapart lo explica

María Guardiola ha anunciado esta tarde la convocatoria de elecciones en Extremadura, ante el bloqueo de PSOE y Vox a los Presupuestos de la comunidad.

El 21 de diciembre es la fecha escogida para unos comicios que, según apuntan los periodistas de laSexta que cubren la información del PP, podría provocar una cascada de convocatorias electorales en diferentes comunidades.

María Llapart explica en el vídeo sobre estas líneas que en Aragón "todavía se deben dirimir si hay o no Presupuestos" y que Castilla y León podría ser la siguiente con unos comicios que, según indica Ángela Vera, "podrían ser para marzo". Andalucía, por su parte, solo convocaría elecciones si también se adelantan las generales.

En el caso de Valencia, Llapart señala que "hay que resolver asuntos tan importantes como quién debe ser el candidato". En este sentido, comenta que "salvo que Mazón quiera ponerle todavía más difíciles las cosas a Núñez Feijóo y decida convocar elecciones, creo que no le conviene ni al propio Mazón".

