Arranca la campaña en Castilla y León con la tensión PP-Vox por las nubes y Andalucía en el horizonte con Moreno pidiendo autonomía

Entre líneas El PP y Vox siguen sin cerrar acuerdos de gobierno en Aragón y Extremadura, mientras se acercan unas elecciones en las que se prevé que la ultraderecha vuelva a salir reforzada.

A poco más de dos semanas de las elecciones en Castilla y León, las negociaciones entre el PP y Vox están tensas, sin acuerdos en Extremadura ni Aragón. Vox suspendió una reunión en Extremadura tras filtrarse a los medios, y en Aragón, aunque hay conversaciones, el pacto final parece lejano. En Castilla y León, las encuestas pronostican que el PP subirá ligeramente, mientras que Vox ganará más fuerza, y el PSOE perdería apoyo. En Andalucía, Juanma Moreno busca gobernar en solitario y evitar acuerdos con Vox, abogando por un gobierno estable e inclusivo.

A poco más de dos semanas de las elecciones de Castilla y León, el PP y Vox no han cerrado acuerdos de gobierno ni en Extremadura ni en Aragón, y su relación está, como poco, tensa. Ni siquiera los acercamientos por parte de Génova, que ha tomado el control de las negociaciones, han surtido por el momento el efecto esperado.

Prueba de ello es que el partido de ultraderecha ha suspendido este jueves la reunión que había programada para negociar sobre Extremadura, después de que la cita se filtrase a los medios. Durante la mañana había dudas sobre si finalmente se iba a celebrar, pero finalmente no ha ocurrido.

Además, se desconoce si el encuentro se producirá finalmente el viernes, con lo que María Guardiola y Miguel Tellado están obligados a esperar la decisión de Vox, que cada vez muestra menos paciencia con las maniobras de los populares y aprovecha la tensión a su favor.

En Aragón la situación no está tan bloqueada y sí hay conversaciones entre la derecha y la ultraderecha. Sin embargo, el pacto final todavía parece lejano, como ha reconocido el propio Jorge Azcón, que apura los últimos días antes de la constitución de las Cortes.

"Lo que ocurra el martes será importante para las Cortes de Aragón, pero la negociación tengo mis dudas de que vaya a ser global. Puede ser una parte o no", ha afirmado.

Encuestas en Castilla y León

En medio de esta situación llega la campaña de Castilla y León, que se iniciará a las 00:00 horas de este viernes. Los sondeos auguran que en esta comunidad se va a mantener la tendencia de las últimas elecciones autonómicas: el PSOE perdería apoyo y el PP subiría, aunque menos que Vox, que ganaría fuerza.

Concretamente, según la última encuesta de ElectoPanel, el PP de Alfonso Fernández Mañueco conseguiría subir un escaño, mientras que Vox añadiría cuatro a los 13 ya obtenidos hace cuatro años. Los socialistas, por su parte, perderían uno de sus 28 procuradores, quedándose en 27 el 15 de marzo.

Más allá de Castilla y León, en el horizonte se vislumbran las elecciones de Andalucía, que se celebrarán en junio. Allí, Juanma Moreno ya ha reclamado su autonomía para cuando le toque negociar con el resto de grupos. Incluso ha deslizado que buscará gobernar solo o, si no, podría arriesgarse con una repetición electoral.

"No me planteo el tener que acordar con Vox porque voy a trabajar con todo mi esfuerzo, todo mi interés para que tengamos un gobierno estable. El gran debate en las elecciones, único debate, va a ser si gobernamos en solitario con un gobierno para todos, piensen lo que piensen y voten lo que voten. Un gobierno moderado, inclusivo como es el nuestro, o nos metemos en el lío que supone la inestabilidad de no tener gobierno", ha declarado este jueves en una entrevista en 'Cadena SER'.

