El 'Glaciar del Juicio Final' se derrite y amenaza al planeta: ya se baraja la construcción de un muro colosal de 80 kilómetros

¿Por qué es importante? Si este glaciar desaparece el nivel del agua de todo el mundo subiría 65 cm., lo que significaría que, que por ejemplo, el Delta del Ebro desaparecería por completo. Pero, además, habría un efecto dominó, se derretirían otros glaciares vecinos provocando una absoluta catástrofe porque el nivel del mar podría llegar a subir 4,5 metros, dejando un escenario en el que gran parte de Nueva York desaparecería.

El glaciar Thwaites, conocido como el 'Glaciar del Juicio Final', es una amenaza creciente para el planeta debido a su rápido deshielo, que podría elevar el nivel del mar y hacer desaparecer costas. Científicos proponen un ambicioso plan para detenerlo, que incluye construir una megaestructura marina: un muro de 80 kilómetros de longitud y 150 metros de altura que actúe como barrera térmica. Este proyecto enfrenta retos de ingeniería en un entorno hostil y su impacto en el ecosistema es incierto. Sin embargo, es crucial, ya que el colapso del glaciar podría desencadenar un aumento del nivel del mar de hasta 4,5 metros, afectando gravemente a ciudades como Nueva York. Los científicos insisten en abordar el calentamiento global para solucionar el problema de raíz.

El glaciar Thwaites, conocido como el 'Glaciar del Juicio Final', es ahora una de las mayores amenazas para el planeta. Mide como toda Andalucía y Castilla y León juntas, está en la Antártida y se está derritiendo cada vez más rápido. Su desaparición provocaría que subiese el nivel del mar y, con ello, podrían desaparecer kilómetros de costa. Científicos de todo el mundo acaban de proponer un plan para pararlo.

El primero sería que mejoráramos nuestra relación con la naturaleza, pero descartado esto, están trabajando en una megaestructura marina que pueda salvar el planeta. Se trata de un plan muy ambicioso, porque el problema es enorme.

El 'Glaciar del Juicio Final' se está derritiendo. Es un hecho, se ve. Pero para conocer el motivo hay que sumergirse, porque el problema está oculto en la base. Las corrientes subterráneas cada vez más cálidas están erosionando sus cimientos. Esto es lo que hay que frenar. y quieren hacerlo creando un muro anclando una especie de cortina gigante frente al glaciar. En total abarcaría 80 kilómetros de longitud y150 metros de altura: un enorme muro que actuaría como barrera térmica.

El proyecto es un enorme reto de ingeniería en un entorno tremendamente hostil. Los científicos tienen que trabajar a temperaturas extremas, encontrar materiales capaces de resistir en estas condiciones, transportarlos hasta allí, montarlos en la profundidad del océano. Además, se desconoce qué efectos puede tener para el ecosistema marino. Este es un proyecto descomunal y su presupuesto asciende a miles de millones de dólares.

Si esta cantidad parece mucho, hay que tener en cuenta que el coste de no hacer nada es aún mayor. Se calcula que si este glaciar desaparece el nivel del agua de todo el mundo subiría 65 cm. Esto significaría que, que por ejemplo, el Delta del Ebro desaparecería por completo, también la zona de La Albufera y el Parque Nacional de Doñana. Y eso solo sería el principio.

Si desaparece este 'Glaciar del Juicio Final" habría un efecto dominó. Se derretirían otros vecinos y esto sí sería una absoluta catástrofe porque el nivel del mar podría llegar a subir 4,5 metros. En este escenario, gran parte de Nueva York desaparecería, quedaría bajo el mar.

Por ello, es vital mantener este glaciar, pero el proyecto sería solo una medida para ganar tiempo. Los científicos insisten: hay que ir a la raíz, hay que frenar el calentamiento global.

