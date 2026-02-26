La Casa Real responde a Feijóo y afirma que el regreso de Juan Carlos I a España depende exclusivamente del emérito

El contexto El líder del PP compartió en redes sociales que la desclasificación de los documentos del golpe de Estado "debe reconciliar a los españoles" con la figura del padre de Felipe VI.

La Casa Real ha respondido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien sugirió que sería deseable el regreso de Juan Carlos I a España. Fuentes de Zarzuela han aclarado que esta decisión corresponde exclusivamente al emérito. Feijóo, informado previamente a la Casa del Rey, expresó públicamente su deseo de reconciliación y el regreso del exmonarca, destacando su papel en la democracia. La incógnita sobre dónde residiría Juan Carlos I en caso de regresar sigue abierta, dado que en visitas anteriores ha pernoctado en casas de amigos. El Gobierno, por su parte, ha afirmado que la decisión no le compete, subrayando que el emérito puede regresar cuando lo desee. Juan Carlos I, fuera de España desde 2020, ha regresado ocasionalmente para participar en regatas.

La Casa Real ha recogido el guante de Alberto Núñez Feijóo. Fuentes de Zarzuela a laSexta han reaccionado al mensaje del 'popular' en redes sociales, en el que afirmó que "sería deseable que el emérito regresase a España" y ha respondido que la vuelta o no de Juan Carlos I al país es una decisión que le compete exclusivamente a él.

Así lo han expuesto, después de que Feijóo compartiera un mensaje que no ha cogido por sorpresa a la Casa del Rey. Según han explicado, el PP informó a Zarzuela de que Feijóo iba a exponer de manera pública que "la desclasificación de los documentos del 23-F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado", deseando además el regreso de Juan Carlos I.

"Creo que sería deseable que el emérito regresases a España. Él mismo ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra democracia u nuestras libertades en un momento c lave debería pasar la última etapa con dignidad en su país", ha expuesto Feijóo

En ese sentido, la gran incógnita es dónde dormiría Juan Carlos I en caso de regresar a España, algo sobre lo que en Casa Real no dicen nada. En las ocasiones que ha estado en el país, el emérito ha pernoctado en casa de un amigo o no ha estado más de un día.

El Gobierno, a través de Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha afirmado que la vuelta de Juan Carlos I no le compete "en ningún caso" al Ejecutivo".

"Nunca se ha impedido ni se le ha denegado la entrada a España, viene cuando él lo decide. Esto es algo que le compete a él y a la Casa Real", ha señalado.

Juan Carlos I, fuera de España desde 2020, regresó por primera vez al país en mayo de 2022 en Sanxenxo. Desde entonces es habitual que vuelva para participar en alguna que otra regata, deporte que le apasiona.

