La UCO implica a Pardo de Vera en los presuntos amaños para la compra de mascarillas

La UCO ha implicado a Isabel Pardo de Vera en la causa del caso Koldo sobre los presuntos amaños para comprar mascarillas. Según un informe al que ha tenido acceso laSexta, la expresidenta de Adif ha eliminado además parte del contenido de los dispositivos electrónicos que le fueron incautados.

Así se refleja del mencionado informe, que detalla que una vez examinados los dispositivos incautados se ha comprobado que parte del material correspondiente al periodo de los hechos que se investigan está borrado. Ante esto, los agentes han recurrido a los terminales de otros investigados en la causa.

En ese sentido, la UCO ha constatado que la por aquel entonces presidenta de Adif intercambió mensajes con Koldo García con carácter previo a la adjudicación del contrato por parte de dicha entidad. Además, se han detectado también diferentes conversaciones y comunicaciones entre ambos relativas a la entrega de determinadas cantidades de mascarillas.

En ese sentido, especifican varios de esos mensajes y comunicaciones. El 26 de marzo de 2020, a las 11:50, el informe detalla que Koldo facilitó a Isabel el contacto telefónico de Íñigo, indicando que él "es el del contrato". También le trasladó el contacto de Álvaro Sánchez, representante de Puertos del Estado que participa en la formalización del contrato entre ese ente público y Soluciones de Gestión, quien también está imputado en la causa.

El informe señala que ese intercambio de mensajes "permite inferir" que Koldo intervino en la selección de Soluciones de Gestión y que a través de Pardo de Vera la contratación se habría hecho efectiva en el organismo que presidía.

Ese mismo día, a las 13:26, se inició un intercambio de correos electrónicos entre Íñigo y Michaux Miranda que se prolongó hasta las 13:37 del 15 de abril de 2020.

Después de su declaración ante la Guardia Civil el 21 de febrero de 2024, un día después de la detención de Koldo, Pardo de Vera facilita a Ábalos el contacto de Rosa María Seoane, su abogada. Quien fuese exsecretario de organización del PSOE y ministro de Transportes, sorprendido, afirma que no está "en la investigación". "Espera tu llamada, mal no vendrá", le dijo ella.

Continuando en orden cronológico, se han identificado conversaciones entre Pardo de Vera y Michaux, en las que se desprende el papel de la primera en la contratación de empresas ligadas al entorno de Koldo. Entre sus conversaciones, al expresidenta de Adif reenvió una noticia de laSexta con el titular 'El ginecólogo de la mujer de Koldo García también consiguió un contrato con Adif en 2020'. Ella, mostrando su desconcierto, preguntó cómo habría podido firmar un contrato menor.

Ese mismo día, el informe indica que Pardo de Vera transmite a Maurici Lucena Bertriu el mensaje en el que Michaux apunta a su intervención en los hechos investigados. Ella reconoce entonces que fue quien recibió los puntos de contacto, tanto de Soluciones de Gestión como de Puertos del Estado.

