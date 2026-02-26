Abascal exige a Feijóo que diga si Aznar "miente otra vez o no" y acusa al exlíder del PP de querer "dinamitar" las negociaciones

La causa Aznar afirma que Vox y el Gobierno mantienen "conversaciones" y que el partido de ultraderecha está "encantado con Sánchez".

La relación entre Vox y el PP atraviesa una etapa tensa, especialmente tras las declaraciones de José María Aznar, quien acusó a Vox de colaborar con el Gobierno. Santiago Abascal, líder de Vox, ha respondido acusando a Aznar de intentar sabotear las negociaciones entre ambas formaciones, desafiando a Alberto Núñez Feijóo a aclarar si Aznar dice la verdad. Esta tensión ha llevado a la suspensión de una reunión para negociar en Extremadura, aunque Vox lo atribuye a filtraciones. Mientras tanto, en Aragón, Jorge Azcón del PP no descarta cerrar un acuerdo parcial con Vox, y en Andalucía, Juanma Moreno prefiere negociar sin interferencias de Génova.

Aunque están obligados a pactar en algunas comunidades autónomas, la relación entre Vox y el PP no es precisamente buena. Menos aún después de las últimas declaraciones del expresidente popular, José María Aznar, que ha señalado a la formación de extrema derecha de colaborar con el Gobierno.

"Me gustaría a mí saber cuántas conversaciones y con qué periodicidad hay entre los dirigentes del populismo de derechas y el Gobierno. Porque las hay", aseguró el miércoles, durante la presentación de su nuevo libro en Burgos. En el evento, también afirmó que los dirigentes de Vox "están encantados con Sánchez".

Santiago Abascal no ha dudado en mostrar su enfado en público contra Aznar, y le ha acusado de querer "dinamitar" las negociaciones entre ambas formaciones. "Da la sensación de que el señor Aznar, por algún motivo oculto, ha venido a Castilla y León para reventar y para dinamitar cualquier tipo de diálogo entre Vox y el PP", ha reprochado.

"No sé quién le ha contado este asunto al señor Aznar para obligarle a hacer el ridículo públicamente", ha planteado, aseguranzo que "Aznar miente". Por eso, el líder de Vox ha retado a Alberto Núñez Feijóo para que eche un pulso con el exlíder popular y diga si Aznar "dice la verdad o miente otra vez".

Negociaciones estancadas

Un reflejo de la evidente tensión que hay entre ambas formaciones. Hasta tal punto ha llegado la brecha que este jueves se ha suspendido la reunión para negociar sobre Extremadura, aunque fuentes de Vox han aclarado a laSexta que se ha debido a la filtración de la cita a los medios.

Por su parte, el líder del PP en Aragón, Jorge Azcón, no descarta cerrar parte del acuerdo con Vox para constituir las Cortes el martes, aunque teme que no vaya a ser "global".

"Lo que ocurra el martes será importante para las Cortes de Aragón, pero la negociación al martes tengo mis dudas de que vaya a ser global. Puede ser una parte o no", ha declarado a los medios.

En las conversaciones en las que estará la dirección del PP nacional para, según ha justificado Cuca Gamarra,"facilitar los acuerdos". No obstante, en Andalucía, que en junio celebrará sus elecciones, el presidente Juanma Moreno ha expresado que prefiere sentarse solo en la mesa y no tener injerencias de Génova en ese asunto.

"Yo soy partidario de que las negociaciones se hagan siempre en lo más cercano al terreno porque hay un nivel de conocimiento de las singularidades, de las necesidades", ha esgrimido.

