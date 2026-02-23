La dirección nacional del PP negociará en Extremadura y Aragón con un Vox que les da "una nueva oportunidad"

Los detalles Feijóo y Abascal dan un paso al frente para reconducir las negociaciones en Extremadura y en Aragón. Ante los problemas con María Guardiola, serán directamente las direcciones del PP y Vox las que comandarán las conversaciones para las investiduras.

El Partido Popular (PP) ha tomado la iniciativa en las negociaciones autonómicas con Vox en Extremadura y Aragón, estableciendo una vía de comunicación directa con la formación de ultraderecha. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, confirmó que ambas direcciones nacionales buscan facilitar acuerdos de gobierno coherentes con las posiciones del partido. Las negociaciones se desarrollarán en dos fases: primero, el programa de gobierno y, posteriormente, los cargos. Sin embargo, esta estrategia ha generado descontento en algunos líderes regionales del PP, como María Guardiola en Extremadura, quienes defienden la autonomía en las negociaciones locales.

Génova acerca posiciones con Vox con su estrategia de tomar las riendas de las negociaciones autonómicas en Extremadura y Aragón. Si este fin de semana, fuentes de Vox a laSexta avanzaban que hablaban directamente con la dirección nacional del PP, hoy ha sido la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, la que ha confirmado la apertura de una vía directa de comunicación con la ultraderecha para facilitar los acuerdos de Gobierno.

"Lo vamos a hacer para facilitar los acuerdos y para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y, sobre todo, también para velar por su coherencia", ha apuntado en rueda de prensa. Gamarra, que no ha confirmado quién participará en dichas negociaciones, ha explicado que las direcciones de ambos partidos deben actuar "con altura de miras" para representar una alternativa al actual gobierno de Pedro Sánchez.

La vicesecretaria popular ha confirmado así la noticia adelantada por fuentes de la formación de Santiago Abascal, que han afirmado que las direcciones nacionales del PP y Vox han acordado un nuevo marco de negociaciones para tratar de llegar a un pacto sobre los nuevos gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón.

A las nuevas reuniones entre los equipos de PP y Vox, que se retomarán esta misma semana, los de Santiago Abascal acudirán con un nuevo marco de negociación en dos fases: la primera centrada en el programa de gobierno y la segunda sobre los cargos, ha avanzado su secretario general, Ignacio Garriga.

"Vamos a dar una nueva oportunidad a esas negociaciones en Extremadura", ha añadido Garriga.

Por su parte, la presidenta en funciones en Extremadura, María Guardiola, recibía con descontento este fin de semana las informaciones sobre el puenteo de la dirección nacional de su partido. También barones del PP han recordado cuando Alberto Núñez Feijóo reclamaba desde Galicia la autonomía de los representantes regionales para negociar.

