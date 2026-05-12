El alcalde de Adamuz afea a Juanma Moreno la "utilización política" del accidente en campaña: "La ayuda llegó tarde"

El contexto El alcalde se pronuncia así después de que Juanma Moreno hablase del accidente en el enfrentamiento dialéctico que mantuvo con María Jesús Montero durante el debate electoral.

El alcalde de Adamuz, Rafael Moreno Reyes, ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por utilizar políticamente el accidente ferroviario que ocurrió el 18 de enero, causando 46 muertes y más de 120 heridos. Moreno Reyes expresó su descontento en redes sociales, destacando la tardanza en la llegada de ayuda y la falta de atención sanitaria organizada en las primeras horas tras el accidente. Según el alcalde, los vecinos de Adamuz, sin formación adecuada, atendieron a los heridos hasta que el dispositivo de emergencias tomó el control. El alcalde subrayó la importancia de la ayuda local y advirtió que no permitirá que el accidente se use con fines electorales.

El alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Moreno Reyes, ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, por la "utilización política" del accidente ferroviario que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y más de 120 heridos tras la colisión entre un tren Iryo y otro Alvia a la altura de este municipio.

En concreto, le ha reprochado que utilizase esta tragedia en el segundo debate de la campaña de las elecciones del 17M celebrado en Canal Sur, y ha recordado que "la ayuda llegó tarde" y la mayoría de los heridos estuvieron "sin atención sanitaria organizada" durante las primeras horas.

Moreno Reyes se ha pronunciado de este modo en una publicación en sus redes sociales realizada poco después de que Juanma Moreno reprochase a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, la falta de explicaciones y de asunción de responsabilidades por parte del Gobierno cuando han pasado más de 100 días desde el siniestro ferroviario de Adamuz.

"Estaba tardando mucho en salir al debate electoral el tema del accidente de Adamuz. Finalmente lo ha sacado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y sinceramente no esperaba esta utilización política de algo tan doloroso", ha asegurado el alcalde de Adamuz, que ha explicado que no se había pronunciado hasta ahora públicamente porque prefiere "guardar silencio, dejar trabajar a quienes tienen que investigar y esperar a que se esclarezca todo lo ocurrido, y espero que eso suceda pronto".

Acto seguido ha relatado "lo que viví en primera persona aquella noche en el lugar del accidente". "Todos conocemos la hora a la que ocurrió el siniestro. Lo que muchas personas no saben es que pasadas las 21:30 horas la mayoría de los heridos seguían sin atención sanitaria organizada. Durante mucho tiempo, cerca de dos horas, quienes estuvimos atendiendo a viajeros y heridos fuimos, principalmente, vecinos y vecinas de Adamuz, gente sin formación para ello", ha detallado.

Advierte que "no va a consentir" que se "utilice electoralmente" el accidente

"Una hora después del accidente únicamente habían llegado ocho ambulancias. El dispositivo de emergencias tomó realmente el control y montó el 'hospital de campaña' pasadas las 22:00 horas. Pregunté una y mil veces y allí nadie había al mando, tuvimos a apañarnos como podíamos, sin conocimientos ni formación, repito. Eso evidencia algo que vimos quienes estuvimos allí: la ayuda llegó tarde. La coordinación posterior fue buena, sí, fue excelente, pero dos horas después", ha proseguido el alcalde de Adamuz.

Sobre el dispositivo desplegado en la Caseta Municipal, Moreno Reyes ha relatado que "ocurrió exactamente lo mismo" y "hasta las 23:30 horas no se movilizó ningún dispositivo sanitario allí", de forma que "los únicos sanitarios presentes durante todo ese tiempo fueron enfermeras, médicos y auxiliares de ayuda a domicilio de Adamuz, personas de nuestro pueblo que dieron un paso al frente sin preguntar, sin mirar el reloj y sin esperar nada a cambio".

"Por eso digo, con absoluta claridad, que si no llega a ser por la gente de Adamuz, por quienes estuvieron aquella noche en el lugar del accidente y en la caseta municipal, no sé qué habría pasado. Y también digo algo más: si el pueblo de Adamuz no se hubiera movilizado de la manera en que lo hizo al día siguiente, se estarían pidiendo muchas responsabilidades y alguna cabeza", ha subrayado antes de preguntarse "qué hubiera sido de los heridos sin atender dos horas después del pasar el siniestro".

Por todo ello, el alcalde de Adamuz ha defendido que "desde aquí se ayudó en silencio, con humanidad y con una entrega ejemplar", por lo que ha advertido de que no va a "consentir que ahora se utilice electoralmente el accidente de Adamuz porque quienes hoy intentan sacar pecho saben perfectamente dónde se falló aquella noche y saben también que el pueblo de Adamuz estuvo donde otros tardaron demasiado en llegar".

"No me lo esperaba de él"

Tras el comunicado, el alcalde de Adamuz ha concedido una entrevista en Cadena Ser en la que ha reconocido que no se esperaba que utiizasen el accidente de esta manera. "Cuando veo que Moreno lo saca, no me lo esperaba de él. Me ha tratado muy correctamente y no me lo esperaba", ha confesado.

En cuanto a por qué no había querido entrar en el debate hasta ahora, ha explicado que lo había hecho por "lealtad institucional" hasta que se esclarezcan los hechos. "Durante la campaña electoral estaba viendo que se estaba respetando este asunto", ha indicado.

"Había visto en la campaña un tono bastante bueno con el accidente y ayer no me gustó esa salida y esa utilización partidista para sacar algunos votos. En política no vale todo", ha zanjado.

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