Una nutricionista señala las 3 cosas que nunca debes hacer si quieres adelgazar y perder peso

Una de las claves más importantes para adelgazar es dejar atrás algunos mitos y errores que sin querer cometemos y que nos alejan de nuestro objetivo. Para adelgazar no hay que pasar hambre, ni saltarse comidas y ni muchos menos hacer "sacrificios".

Es importante mantener de forma regular una dieta sana y equilibrada, que contenga todos los nutrientes necesarios y que nuestro cuerpo necesita, no se trata de hacer dietas milagros ni nada por el estilo, sino de tener y mantener en el tiempo un patrón de dieta saludable, como es por ejemplo, nuestro patrón de dieta mediterránea, considerada como la mejor dieta del mundo.

Por otro lado, debemos también tener en cuenta que adelgazar no se trata de perder peso sin más, sino de perder grasa. Esto es, perder grasa pero no músculo, porque éste es necesario para mantener en forma nuestra salud. Por ello, si queremos perder grasa es clave que existe un balance energético negativo que se consigue a través de la dieta y del ejercicio físico. Es decir, no basta sólo con la dieta.

El ejercicio mejora nuestra composición corporal y evita el deterioro muscular. Además, nuestra tasa metabólica (la cantidad de energía que quemamos en reposo) está determinada por la cantidad de músculo y grasa que tenemos, y el músculo es metabólicamente más activo que la grasa. Por lo tanto, es clave no perder músculo y para ello, es necesario llevar una alimentación sana y equilibrada y hacer ejercicio.

Ahora bien, en lo que respecta únicamente a nuestra dieta y alimentación, la nutricionista Ana del Villar (@tu_dietista_personal) con consulta online y presencial en Sevilla señala a laSexta algunos de los errores más importantes que hacemos cuando queremos perder grasa y que no deberíamos hacer, pues estaríamos consiguiendo totalmente, el efecto contrario.

1. Saltarte las comidas

Tal como explica del Villar, "tenemos que tener en cuenta la importancia de ingerir alimentos cada 3 o 4 horas para no llegar a las dos de la tarde o a la hora de cenar con tanta hambre, que nos lanzamos sobre el plato sin capacidad de pensar en lo que nos interesa comer".

Muchas personas creen -añade la experta- que "saltarse alguna de las comidas del día, los ayudará a bajar de peso y cometen un grave error. No sólo porque sea malo para la salud sino porque, aunque a corto plazo puedas perder algunos gramos, estarás provocando que, a largo plazo, tu cuerpo engorde".

De igual forma, "los ayunos prolongados también pueden provocar que nuestro organismo desarrolle obesidad, diabetes de tipo 2 o una hipoglucemia. Por lo tanto, lo ideal es llevar una dieta equilibrada, realizar algún tipo de actividad física, mantener un ritmo de vida activa, evitando el sedentarismo, y fijar un horario para las comidas, esto es, llevar un horario de comidas regular.

2. Descontrolarte por la noche

Si todo se hace correctamente durante el día, "pero se falla a partir de las seis de la tarde, cuando nuestro metabolismo se ralentiza, no se pierde ni un gramo", explica la nutricionista. Esto es, si llevas un alimentación equilibrada y estás bien alimentado durante el día, no es necesario llegar con tanta ansiedad a la cena.

Por tanto y como explicaba del Villar en este artículo de laSexta, es importante "aprender qué comer por la noche" ya que "nos va a ayudar a adelgazar y a aprender a lidiar con esa sensación de vacío o de ansiedad llegada esa última hora del día".

El objetivo de la cena, explica la nutricionista, es que "además de saciarnos, nos ayuden a bajar de peso en el proceso". Por ello, la cena debería ser ligera pero nutritiva y saciante, y en la medida de lo posible, cenar unas 2-3 horas antes de irnos a dormir.

3. Picotear y elegir mal los alimentos

Por último es muy importante, subraya la experta, "tener organizado el menú de la semana y la compra", esto es fundamental "para llegar al objetivo y no comer con ansia o lo primero que se pilla".

"Me encuentro a diario en la consulta pacientes que no organizan la compra de la semana y cuando llegan a casa tarde y sin ganas de preparar nada de cocinar, optan por coger 'lo primero que se pilla', que no suelen ser buenas opciones ya que en ese momento, pensamos en lo que más no apetece", confiesa la nutricionista. Por ello, es importante organizar bien el menú y hacer una buena compra semana. En este articulo del nutricionista Pablo Ojedanos ofrece algunas claves para hacer una buena compra semanal.

"Se pueden tomar todos los alimentos en su justa medida, sin abusar, y añadirlos en el menú de la manera adecuada", finaliza la experta. La clave está por tanto en llevar una dieta saludable de forma regular y ocasionalmente, darnos los homenajes que queramos.