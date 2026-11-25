Ya sea por su arquitectura medieval o decadente, por sus calles laberínticas, por el ambiente que crea en ellas la niebla o las pocas horas de luz, por su historia o incluso por sus leyendas o los secretos o misterios que guarden, además de por tener vínculos exactos y concretos con alguna novela gótica, hay ciudades que encajan de cine como escenarios de este tipo de literatura.

Obviamos las capitales porque, si bien algunas serían escenarios estupendos de novela gótica como Edimburgo o Praga por ejemplo, son ciudades históricas cuya importancia va más allá de ese detalle en particular, en cambio en otras ciudades más pequeñas su esencia gótica lo envuelve todo:

Sighisoara en Rumanía

Sigishoara. Rumanía | Pixabay

Sighișoara está en Rumanía y es, probablemente, la ciudad gótica por excelencia porque se trata de una ciudadela medieval en la que nació Vlad III el Empalador, una terrible figura histórica que, además, inspiró al Bram Stoker para crear al más famoso de todos los vampiros: Drácula.

La historia de Vlad III y Drácula además de la arquitectura de esta ciudadela con sus torres defensivas, pasadizos y tejados medievales y la propia casa en la que nació Vlad III hacen de Sighisoara un magnífico destino para los amantes de la novela gótica.

Kutná Hora en República Checa

Kutná Hora. República Checa | Pixabay

Kutná Hora no es muy popular como ciudad pero a poco amante que seas de lo gótico y lo oscuro seguro que sí has oído hablar del osario de Sedlec que está precisamente aquí, en Kutná Hora. El de Sedlec es un osario único en el mundo, construido con los restos de decenas de miles de personas recreando lámparas, pirámides, escudos, y ornamentos diferentes hechos todos ellos con huesos.

Pero Kutná Hora no solo merece la pena como ciudad de ambiente gótico por su famoso osario, también por su historia: las epidemias de peste, las tradiciones ligadas a los cementerios medievales y una gran fascinación por la muerte son también cuestiones que transforman el ambiente de la ciudad.

Whitby en Inglaterra

Whitby. Inglaterra | Pixabay

En Inglaterra podríamos hablar de York, porque es una ciudad de fantasmas, ejecuciones, persecuciones medievales pero, como hemos abierto nuestra lista en Rumanía y con Drácula, en Inglaterra nos vamos a Whitby, que es la ciudad a la que llegó el vampiro a bordo de un barco…

Bram Stoker llegó a aquí en 1890 y las ruinas de la abadía sobre los acantilados además del cementerio y las escaleras que empiezan a subir en el puerto le sirvieron de inspiración para escribir su emblemática novela. Hasta la historia inspiró a Stoker, el naufragio del barco Dmitry lo inspiró para desembarcar a Drácula en Inglaterra.

Gubbio en Italia

Gubbio. Italia | Pixabay

La ciudad italiana de Gubbio goza de no poca fama en Navidad porque instala el árbol de Navidad más grande del mundo, por eso y por sus vínculos con la leyenda de San Francisco pero, a pesar de ello, es también una perfecta ciudad gótica ¿por qué? Por su arquitectura medieval y su puente del diablo, un puente que, según la leyenda, ayudó a construir el mismísimo diablo a cambio de un alma.

La estética de la ciudad es medieval y sobria pero está llena de leyendas y supersticiones medievales que complementan el viaje para cualquier amante de la literatura gótica. Además, la propia leyenda de San Francisco y el lobo tiene algo de gótica: un lobo atacaba a personas y animales, aterrorizaba así a los habitantes de esta ciudad hasta el punto de que no se atrevían a salir de sus murallas… hasta que San Francisco intervino y el lobo dejó de atacar a los habitantes de Gubbio.

Torun en Polonia

Torun. Polonia | Pixabay

Torun es una ciudad medieval de ladrillo rojo con iglesias monumentales que cuenta leyendas y está habitada, según esas leyendas, por fantasmas medievales; además las ruinas del castillo teutónico recrea un ambiente que no puede ser más gótico porque el imaginario medieval y de guerras de religión aquí es inmenso.

El conjunto medieval de Torun es de los mejor conservados de Europa su historia de ambiente gótico se comentan en su relación con la Orden Teutónica con sus monjes, sus guerreros y sus fortalezas; además como aquí el castillo está en ruinas el ambiente es, si cabe, más gótico.