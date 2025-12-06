La Plaza de la Ciudad Vieja de Praga acoge uno de los mercados de Navidad más bonitos de Europa

La primera causa de belleza de este mercado la encontramos en su ubicación: está en la Plaza de la Ciudad Vieja de Praga, una plaza cerca del Puente de Carlos y rodeada de edificios emblemáticos: la Iglesia gótica de Nuestra Señora del Tyn y la iglesia barroca de San Nicolas son dos de ellos, también la torre del Ayuntamiento viejo desde ella que se disfruta de una vista panorámica espectacular de toda la Ciudad Vieja aunque ciertamente el lugar al que todos miran cuando visitan esta plaza en cualquier época del año es la pared sur del Ayuntamiento ¿por qué? Porque allí está el famoso Reloj Astronómico de Praga.

Si a esta imponente e histórica ubicación le añadimos una decoración navideña de escándalo el resultado no puede ser otro que un alarde de belleza sin par: el protagonista de esa decoración de Navidad es un gran árbol navideño que ilumina la plaza y el mercado que se monta a su alrededor ¿el más bonito de Europa? Probablemente. ¿Y cómo es este mercado navideño? Está lleno de productos nacionales checos, de adornos de Navidad y otro tipo de objetos hechos artesanalmente, de ricos manjares checos como las almendras garrapiñadas o los embutidos y salchichas tradicionales y por supuesto el tradicional vino caliente y especiado.

Plaza de la Ciudad Vieja de Praga con el árbol de Navidad al fondo, el Mercado de Navidad y el reloj astronómico a la izquierda. | Imagen cortesía de Turismo de la República Checa

Así, en un lugar tan emblemático como la Plaza de la Ciudad Vieja decorada expresamente para la ocasión y con música de villancicos navideños sonando… ¿cómo no iba a ser este uno de los mercados de Navidad más bonitos de Europa sino el que más?. Se inauguró el pasado 29 de noviembre y mantendrá sus puestos abiertos hasta el 6 de enero así que tenemos todavía muchos días por delante para visitarlo.

Y, puestos a viajar a Praga en pleno diciembre y Navidad, visitaremos también otros mercados navideños de la ciudad: el de la Plaza Wenceslao está muy cerca del de la Plaza de la Ciudad Vieja y también estará abierto hasta el 6 de enero; los de la Plaza de la República, la Plaza de Tal y la Plaza de La Paz por su parte cerrarán sus puestos el 24 de diciembre. ¿Más mercados de Navidad en Praga? ¡Los hay! El del Castillo de Praga, el de la zona peatonal Andel en Smíchov y el de la Plaza Jirího z Prodebrad.