Estos son los 4 nuevos pueblos más bonitos de España en 2026

El anuncio se hizo público el 29 de noviembre 2025 durante la XIII Asamblea Nacional de la Asociación, celebrada en Santillana del Mar. Desde 1 de enero de este año, cuatro nuevos destinos se sumaron a esta prestigiosa red rural: Alpuente (Valencia), Oseira (Ourense), Santa Gadea del Cid (Burgos) y Vilanova dos Infantes (Ourense).

Alpuente (Valencia)

Primer municipio valenciano en entrar en la red, Alpuente sorprende por la fuerza de su historia y la calma de su paisaje. Su silueta está dominada por un castillo de origen andalusí y un entramado urbano que conserva el trazo medieval, con murallas antiguas, un acueducto histórico y un museo paleontológico que exhibe huellas de dinosaurio halladas en el término municipal. A su alrededor, pequeñas aldeas con arquitectura popular y hornos comunales muestran cómo se vivía en esta parte del interior valenciano.

Oseira (Ourense)

Su gran emblema es el Monasterio de Santa María la Real de Oseira, una joya del Císter levantada entre los siglos XII y XVI que impresiona por su escala y la serenidad de sus claustros de piedra, hasta el punto de ser conocido como "El Escorial gallego". El pequeño núcleo que lo rodea, integrado en un paisaje de montaña verde y silencioso, con prados y bosques de castaños centenarios, refuerza esa atmósfera casi mística.

Santa Gadea del Cid (Burgos)

Enclavada en el nordeste burgalés, cerca del desfiladero del río Inglares, esta villa medieval conserva un aire solemne gracias a construcciones como la iglesia-fortaleza de Santa María, del siglo XIV. Sus calles, con casas blasonadas y restos del antiguo recinto defensivo, invitan a un paseo que recuerda el papel estratégico que tuvo el enclave entre Castilla y Álava.

Vilanova dos Infantes (Ourense)

Pequeña en tamaño pero con enorme personalidad, esta aldea está definida por la Torre da Homenaxe, único resto en pie de su antiguo castillo. Sus calles empedradas y casas de piedra conservan la esencia de la Galicia rural, y cada año es escenario de la tradición de la Virxe do Cristal, una de las celebraciones más singulares de la comarca.

Un proceso de selección exigente

La Asociación, que nació en 2010 inspirada en el modelo francés Les Plus Beaux Villages de France, no incorpora pueblos por votación popular sino tras un riguroso proceso de evaluación: una comisión de calidad audita a los candidatos durante meses, analizando más de 40 criterios que van desde la conservación del patrimonio hasta la limpieza, el cuidado de las zonas verdes o la preservación de las tradiciones locales. Esa misma comisión revisa también periódicamente a los municipios ya integrados en la red para asegurarse de que mantienen el nivel exigido.