Japón sigue siendo uno de los destinos más deseados por los viajeros de todo el mundo. En 2025, según datos de la Organización Nacional de Turismo de Japón, el país batió su récord al recibir 42,68 millones de visitantes extranjeros. Un destino infalible para muchas personas, donde Tokio, Kioto y Osaka son las ciudades más populares. Y es que, como ya hemos abordado en muchas ocasiones, su historia, su cultura, su gastronomía y sus tradiciones despiertan la curiosidad de cualquier viajero.

Sin embargo, en esta ocasión iremos un poco más lejos de lo habitual. La gran protagonista de nuestro artículo es la isla de Aka. A poco más de 30 kilómetros al suroeste de la isla de Okinawa, en pleno océano Pacífico, se encuentra esta pequeña y tranquila isla que ha empezado a llamar la atención de los viajeros por un motivo poco habitual: sus ciervos. Aka forma parte del archipiélago de Kerama, hogar del ciervo de Kerama, un animal que, como curiosidad, no se encuentra de forma natural en ningún otro lugar del planeta.

Playa Nishibama en la isla de Aka | Imagen de Jordy Meow, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Aka es la más pequeña de las tres islas principales de Kerama y su población es reducida: según fuentes oficiales, ronda actualmente las 300 personas. Gran parte de su territorio está cubierto de bosque, lo que la convierte en un paraje natural impresionante. Se encuentra a unos cinco kilómetros al sur de Zamami y está unida por puentes a Geruma y Fukaji. Además, debido a su tamaño, se recorre cómodamente a pie, en bicicleta o en pequeños vehículos, y es habitual cruzarse con los ciervos durante el paseo.

El ciervo de Kerama, único en el mundo

Para los viajeros que quieran verlos, es importante saber que las islas de Aka, Fukaji, Geruma y Yakabi son su único hábitat natural. Se trata de una especie en peligro que se cree procedente de ciervos sika japoneses introducidos a principios del siglo XVII. Destaca por su pequeño tamaño, su pelaje oscuro y sus cuernos cortos. Otra de sus curiosidades es que puede nadar de una isla a otra.

¿Cuándo y dónde verlos?

Existen varios grupos de ciervos repartidos entre las islas de Aka y Geruma. El otoño es una buena época para observarlos, ya que coincide con la época de cría y es común ver a los machos medir sus fuerzas entrelazando las astas. Al caer la tarde, es posible presenciar estos enfrentamientos en las playas.

Recomendaciones para visitar la isla

Al tratarse de una especie protegida y de un ecosistema delicado, conviene seguir algunas pautas básicas:

Observar a los ciervos desde cierta distancia: no acercarse en exceso ni intentar tocarlos.

No alimentarlos: podría alterar su comportamiento y su dieta.

No dejar residuos en playas ni senderos.

Respetar las normas locales y las indicaciones de los guías turísticos.

Con su fauna singular y su ritmo tranquilo, Aka es una opción perfecta para quienes quieran descubrir un Japón diferente, lejos de las rutas más concurridas.