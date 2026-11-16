Corea también es un país para los amantes del senderismo

Sobran las razones para visitar Corea, las hay históricas y otras más modernas, las hay religiosas, espirituales, gastronómicas, musicales, naturales… las hay, en realidad, para todos los gustos: desde la nueva capital, Seúl, a la vieja, Gyeongju, Busan o la isla de Jeju, de los lugares K-pop a los de barbacoa coreana (K-BBQ) pasando por los de la cosmética local y, por supuesto, su naturaleza.

¿Sabías que Corea cuenta con una red de senderos que, en conjunto, es más larga de el Camino De Santiago? Se trata de los Caminos Dulle y son unos 4.500 kilómetros de senderos que bordean el país entero hasta la frontera con Corea del Norte; esos caminos se dividen en 4 grandes rutas que están a su vez organizadas por etapas porque, dada la imposibilidad de recorrer los 4.500 kilómetros, lo ideal es que elijas tramo en función del tiempo del que dispongas y de la época del año en que viajes además, obviamente, de tus intereses personales.

Caminos Dulle. Busan | Imagen cortesía de Turismo de Corea del Sur

Los Caminos de Dulle transitan por toda la costa coreana y no se recorren del mismo modo durante todo el año: en primavera y otoño son una auténtica delicia, en invierno y verano hay que valorar bien dónde y cómo ir porque las temperaturas pueden bajar de cero en invierno y ser excesivamente altas en verano además de que la humedad puede llegar a ser asfixiante; hay caminos rurales, de montaña, urbanos, de trazado adaptado y asequible, otros que exigen cierto estado de forma… y también los hay curiosos, o para curiosos como el que transita cerca de la frontera con Corea del Norte.

Es el DMZ Peace Trail y se trata de un camino que transita muy cerca de la DMZ (zona desmilitarizada) que separa las dos Coreas; para recorrer esta camino es necesario registrarse y acreditar tu identidad porque se trata de una zona de acceso regulado; si más que la historia te interesa la gastronomía coreana, Namparang Trail, la ruta que conecta Busan con Haenam, te interesará más porque transita por pueblos agrícolas y pesqueros con deliciosos mercados y ricas propuestas de gastronomía local; si buscas un camino relajante con vistas al mar y la playa, Seohaerang Trail es una buena opción porque sigue la línea costera del Mar Amarillo y atraviesa islas, playas y llanuras intermareales, Jebudo es el lugar de referencia de esta ruta; y si buscas una ruta más diversa, un poco urbana y un poco natural, Haeparang Trail es una buena opción, empieza en Busan, junto al Oryukdo Sunrise Park.

Caminos Dulle | Imagen cortesía de Turismo de Corea del Sur

Si eres un amante del senderismo y te seduce la idea de conocer Corea caminado, los Caminos Dulle con sus 4.500 kilómetros de senderos no solo te atraerán para una primera visita, te animarán a repetir, no diremos que hasta recorrerlos todos pero casi…