El Black Friday es este año el 27 de noviembre, y le siguen el Cyber Monday (30 de noviembre) y el Travel Tuesday (1 de diciembre). Las aerolíneas suelen empezar sus ofertas unos días antes y mantenerlas hasta esas fechas. Si estás pensando en una escapada de invierno, hace poco te contamos de Malta en noviembre.

Cuánto se ahorra según los datos del año pasado

El comparador Jetcost analizó el Black Friday de 2025 y calculó que los vuelos costaron de media un 16% menos que durante el resto del año. En vuelos dentro de España, el billete medio pasó de 202,92 a 162,88 euros, un 19,7% menos. En Europa bajó de 356,92 a 298,89 euros. En larga distancia, el ahorro fue menor: de 1.103,79 a 1.013,86 euros, un 8%.

Son datos de un año concreto y de un comparador, y no hay todavía una medición para 2026. Además, el ahorro se concentra en vuelos de temporada baja, y las promociones suelen excluir festivos y puentes.

Avión | Pixabay

Qué aerolíneas ya tienen campaña

A mediados de noviembre, casi ninguna ha publicado sus condiciones definitivas. Air Europa ya anuncia su campaña de Black Friday y Cyber Monday en su web, con descuento solo sobre la tarifa base de las clases promocionales, sin tasas ni impuestos. Iberia dice en su página que publicará las ofertas en la última semana de noviembre. Vueling y easyJet tienen sección propia, pero sin detalles, y Ryanair no había anunciado campaña.

Como referencia, el año pasado Iberia lanzó plazas desde 21 euros por trayecto para volar entre enero y mayo, y Vueling ofreció hasta un 30% de descuento en más de noventa destinos.

Detalle tarjeta de embarque, aeropuerto | Pixabay

Cinco comprobaciones antes de pagar

Compara con el precio habitual. Mira cómo ha evolucionado la ruta en las semanas previas, con Google Flights o Skyscanner, y activa alertas de precio unos días antes.

Mira cómo ha evolucionado la ruta en las semanas previas, con Google Flights o Skyscanner, y activa alertas de precio unos días antes. Mira qué incluye la tarifa. En las low cost, el precio anunciado no suele incluir maleta de mano grande ni elegir asiento, y esos extras pueden duplicar el coste final.

En las low cost, el precio anunciado no suele incluir maleta de mano grande ni elegir asiento, y esos extras pueden duplicar el coste final. Revisa las fechas de viaje . Las ofertas se aplican a una ventana concreta, normalmente entre enero y marzo o mayo, y excluyen festivos.

. Las ofertas se aplican a una ventana concreta, normalmente entre enero y marzo o mayo, y excluyen festivos. Comprueba las condiciones de cambio y cancelación. Muchas tarifas promocionales son poco flexibles.

Muchas tarifas promocionales son poco flexibles. Sé flexible con fechas y aeropuertos. Es la forma de conseguir un ahorro real, porque es difícil que la oferta coincida con el día exacto que quieres.